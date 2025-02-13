Прокуратура обжаловала невзыскание с курского депутата Шашенковой 4,2 млн рублей

Курский облсуд приступил к апелляционному рассмотрению дела по заявлению прокурора Глушковского района о взыскании с депутата горсобрания Курска Людмилы Шашенковой 6,8 млн руб. Первая инстанция удовлетворила требования истца только в части 2,6 млн руб. Надзорное ведомство не согласилось с этим и обжаловало решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В объединенной пресс-службе судебной системы региона уточнили, что судья уже выслушал стороны. Слушание дела отложено на 27 февраля.

Согласно иску, прокуратура требовала признать незаконными два постановления администрации поселка Теткино Глушковского района от ноября 2023 года о том, что депутат имеет право на выплаты на приобретение или строительство жилых помещений взамен утраченных при обстрелах. Также прокуратура настаивала на признании незаконной части приказа регионального минстроя от декабря 2023-го об утверждении списка получателей соответствующей поддержки, в котором указана госпожа Шашенкова и две ее квартиры в Теткино. Депутата хотели обязать вернуть в бюджет средства, которые она получила в качестве двух выплат.

Глушковский райсуд признал незаконным и отменил постановление о начислении ответчику одной из выплат, а также принял аналогичное решение относительно части приказа регионального минстроя, исключив из него пункт о переводе Людмиле Шашенковой 2,6 млн руб.

Также райсуд частично удовлетворил встречный иск депутата, признав за ней право на получение одной из двух выплат как за «гражданином, жилое помещение которого утрачено в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины».

Чем Людмила Шашенкова запомнилась в городском собрании Курска — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова