Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Краснодар» 11 6 1 34:12 39

2. «Зенит» 12 3 3 37:12 39

3. «Спартак» 11 4 3 36:14 37

4. «Динамо» (М) 10 5 3 37:20 35

5. «Локомотив» 11 2 5 33:26 35

6. ЦСКА 9 4 5 28:14 31

7. «Ростов» 7 5 6 29:28 26

8. «Рубин» 7 5 6 25:26 26

9. «Акрон» 6 4 8 22:34 22

10. «Крылья Советов» 5 3 10 19:29 18

11. «Динамо» (Мх) 3 8 7 11:17 17

12. «Нижний Новгород» 4 4 10 15:34 16

13. «Химки» 3 7 8 22:35 16

14. «Факел» 2 8 8 11:25 14

15. «Ахмат» 2 7 9 16:32 13

16. «Оренбург» 1 5 12 16:33 8

Девятнадцатый тур

28.02. «Динамо» (Мх)—«Локомотив».

01.03. «Нижний Новгород»—«Акрон», «Зенит»—ЦСКА, «Ахмат»—«Рубин», «Краснодар»—«Крылья Советов».

02.03. «Химки»—«Факел», «Спартак»—«Оренбург», «Ростов»—«Динамо».