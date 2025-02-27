Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Краснодар» 11 6 1 34:12 39
2. «Зенит» 12 3 3 37:12 39
3. «Спартак» 11 4 3 36:14 37
4. «Динамо» (М) 10 5 3 37:20 35
5. «Локомотив» 11 2 5 33:26 35
6. ЦСКА 9 4 5 28:14 31
7. «Ростов» 7 5 6 29:28 26
8. «Рубин» 7 5 6 25:26 26
9. «Акрон» 6 4 8 22:34 22
10. «Крылья Советов» 5 3 10 19:29 18
11. «Динамо» (Мх) 3 8 7 11:17 17
12. «Нижний Новгород» 4 4 10 15:34 16
13. «Химки» 3 7 8 22:35 16
14. «Факел» 2 8 8 11:25 14
15. «Ахмат» 2 7 9 16:32 13
16. «Оренбург» 1 5 12 16:33 8
Девятнадцатый тур
28.02. «Динамо» (Мх)—«Локомотив».
01.03. «Нижний Новгород»—«Акрон», «Зенит»—ЦСКА, «Ахмат»—«Рубин», «Краснодар»—«Крылья Советов».
02.03. «Химки»—«Факел», «Спартак»—«Оренбург», «Ростов»—«Динамо».