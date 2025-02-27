Мэра Зернограда Ирину Полищук отправили под домашний арест
Главу администрации Зернограда Ирину Полищук перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.
Фото: Ирина Полищук / Vk.com
После апелляционной жалобы меру пресечения изменили прямо во время судебного заседания суда.
«Апелляционным судом Ростовской области было принято решение о замене меры пресечения Ирине Полищук на домашний арест»,— говорится в официальном заявлении.
Мэр Зернограда подозревается в незаконных операциях с муниципальными контрактами, связанными с ремонтом дорог. В конце октября 2024 года чиновница была заключена под стражу.