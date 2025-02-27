Мэра Зернограда Ирину Полищук отправили под домашний арест

Главу администрации Зернограда Ирину Полищук перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Полищук / Vk.com Фото: Ирина Полищук / Vk.com

После апелляционной жалобы меру пресечения изменили прямо во время судебного заседания суда.

«Апелляционным судом Ростовской области было принято решение о замене меры пресечения Ирине Полищук на домашний арест»,— говорится в официальном заявлении.

Мэр Зернограда подозревается в незаконных операциях с муниципальными контрактами, связанными с ремонтом дорог. В конце октября 2024 года чиновница была заключена под стражу.

Николай Аксенов