«Контент-клуб» помянул старое

Бывшая «дочка» компании Sony Pictures потребовала почти 1 млрд руб. с российских кинотеатров. В картотеке арбитражных дел зарегистрировано около десятка исков к крупнейшим сетям. Внимание на это обратил РБК. По словам источников издания, претензии касаются не предсеансового обслуживания, то есть нелегальных показов голливудских фильмов. Речь в исках идет об обязательствах по старым договорам и о картинах, которые выходили легально не меньше трех лет назад. При этом выплаты зарубежным правообладателям сейчас ограничены — деньги можно зачислить только на спецсчет типа «О». Хотя компания, которая подала иски, российская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Управляющий партнер юридической фирмы Semenov & Pevzner Роман Лукьянов оценил перспективы дела: «Наверное, нельзя исключать ситуацию, при которой будет вставать вопрос о применимости 322-го указа об особом порядке расчетов с отдельными правообладателями. Там есть своя специфика, когда речь идет о формулировании требований лицензиатам, агентам или дистрибуторам правообладателя. Там есть определенные особенности, позволяющие избежать расчетов через спецсчет типа "О". Но сказать наверняка, как этот вопрос будет разрешен конкретно в этом споре, невозможно, потому что деталей слишком мало. Но чисто теоретически какой-то риск того, что этот указ окажется вдруг применимым к этому спору, конечно, существует.

Достаточно долго стоял вопрос, насколько безопасно вообще осуществлять такую деятельность, как предсеансовые показы. На мой взгляд, это первый действительно понятный и яркий шаг, который указывает на то, что, видимо, все-таки это небезопасно. Есть правообладатели или их правопреемники, которые готовы свои права защищать. С юридической точки зрения доказать факт нарушения обязательств, вытекающих из договора, немножко проще, чем бороться с предсеансовым показом».

При этом процесс взыскания не единственная проблема, с которой может столкнуться бывшая дочка компании Sony. Не исключено, что суд встанет на сторону ответчиков, если решит, что те просто не могли исполнить свои обязательства. Так считает управляющий партнер юридической фирмы BMS Алексей Матюхов: «Если возможность или невозможность исполнения обязательств следует из закона, суды могут указывать на это сразу самостоятельно, без инициативы какой-то из сторон. Если же невозможность исполнения обязательств следует из каких-либо деловых, экономических обстоятельств, не из закона, стороны ходатайствуют, предоставляют соответствующую информацию. Суд уже принимает решение, насколько эта мотивировка достаточна, и выносит соответствующее решение.

Мне незнакомы случаи, когда суд связывал невозможность исполнения обязательств именно с политической и экономической обстановкой по своей собственной инициативе, без соответствующего ходатайства одной из сторон. Если же стороны, ответчик ходатайствуют об этом, то да, подобные прецеденты есть».

Крупнейшие кинокомпании перестали работать с Россией на фоне боевых действий на Украине. Но теперь, когда контакты с США возобновляются на высшем уровне, переговоры начинает и бизнес. По словам собеседников “Ъ FM”, российские прокатчики возобновили общение с голливудскими студиями.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов