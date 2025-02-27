Германским нудистам запретили одеваться

Управление туризма города Росток выпустило новые правила по пребыванию на 37 нудистских пляжах, находящихся в его зоне ответственности. Правила, в частности, запрещают частичный нудизм. Об этом сообщили многие европейские газеты, включая The Times.

«Присутствие на нудистских пляжах разрешено исключительно тем, кто практикует нудизм. Купание или загорание в одежде не допускается»,— говорится в 23-страничном документе. От нарушителей будут требовать либо раздеться вовсе, либо покинуть пляж.

Как сообщается, новые правила стали ответом властей на многочисленные жалобы как нудистов, так и тех, кто предпочитает загорать и купаться, не раздеваясь полностью. Первые возмущались обилием одетых купальщиков, вторые — наличием на пляжах нудистов.

Запрет, за соблюдением которого будут следить сотрудники управления по поддержанию общественного порядка, специально откомандированные городским советом (в документе не сказано, должны ли они подчиняться правилам сами), уже вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые члены городского совета высказывают сомнения в том, что у города есть ресурсы для такого контроля. Кроме того, многие считают разделение пляжей на зоны для обычных отдыхающих и нудистов «устаревшим».

Виктор Буй