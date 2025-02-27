Американец не стал обжаловать приговор по делу о шпионаже

Как стало известно «Ъ», экс-глава компании «Медполимерпром» американец Джин (Евгений) Спектор, осужденный на 15 лет колонии за шпионаж в пользу США, не стал обжаловать приговор. «Таким образом, он вступил в силу»,— сообщил «Ъ» источник. Речь шла о сведениях по биотехнологической и биомедицинской тематике для создания системы генетического скрининга населения России, сообщали ранее в ФСБ.

Ранее, в декабре 2024 года, Мосгорсуд рассмотрел дело Джина Спектора в особом порядке, так как фигурант полностью признал вину. Процесс уложился всего в пару заседаний.

Как писал ранее «Ъ», Джин Спектор был заключен под стражу еще в феврале 2020 года по другому обвинению — за посредничество в даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) Анастасии Алексеевой, экс-помощнице бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. Речь в первом уголовном деле шла об оплате чиновнице в 2016–2017 годах путевок в Таиланд, Доминиканскую Республику и на Кипр общей стоимостью 5,7 млн руб. Анастасия Алексеева в обмен пролоббировала интересы фармацевтических компаний «Медполимерпром», а также «Р-Фарм» и «Промомед Рус». Американец заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, его дело Останкинский райсуд Москвы рассмотрел в особом порядке и в июне 2021 года приговорил фигуранта к четырем годам колонии строгого режима.

Мария Локотецкая