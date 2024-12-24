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Коммерсантъ FM
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Американец повинился в шпионаже

Евгения Спектора осудили быстро и не слишком надолго

Как стало известно “Ъ”, экс-глава компании «Медполимерпром» Джин (Евгений) Спектор полностью признал свою вину в шпионаже в пользу США, поэтому Мосгорсуд рассмотрел его дело всего за пару заседаний. Американец Спектор получил 13 лет заключения, а с учетом приговора по его первому делу, о коррупции, срок был определен в 15 лет со штрафом в 14 млн руб. По данным “Ъ”, теперь фигурант надеется, что его обменяют на кого-то из россиян, осужденных за аналогичное преступление.

Джин Спектор во время заседания Басманного районного суда

Джин Спектор во время заседания Басманного районного суда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Джин Спектор во время заседания Басманного районного суда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Оглашение приговора по делу 48-летнего бывшего председателя совета директоров компании «Медполимерпром» Евгения Спектора прошло так же стремительно, как и сам процесс. Никакой информации о нем на сайте Мосгорсуда ни до, ни после окончания суда так и не появилось. Однако, по данным “Ъ”, на разбирательство ушло всего два судебных заседания. Это было связано с тем, что господин Спектор полностью признал свою вину. Процесс над ним проходил не в особом порядке (когда суд не исследует доказательства, а подсудимый вправе рассчитывать на более мягкий срок), а в обычном, однако много времени не занял.

Само дело по ст. 276 УК (шпионаж) имело гриф «совершенно секретно», поэтому рассматривалось при закрытых дверях.

Журналистов пригласили лишь на вводную и резолютивную части приговора, которые огласил один из самых опытных судей Мосгорсуда Евгений Подопригоров. На это потребовалось пять минут, на протяжении которых господин Спектор стоял с безразличным видом, видимо полностью приняв свою судьбу.

Из открытых частей приговора следовало, что гражданин США Евгений Спектор родился в Ленинграде, имеет высшее образование, двух несовершеннолетних детей, а до ареста проживал на Невском проспекте Санкт-Петербурга.

Как ранее писал “Ъ”, он был заключен под стражу еще в феврале 2020 года по другому обвинению — за посредничество в даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК) Анастасии Алексеевой, экс-помощнице бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

Речь в его первом уголовном деле шла об оплате чиновнице в 2016–2017 годах путевок в Таиланд, Доминиканскую Республику и на Кипр общей стоимостью 5,7 млн руб.

Госпожа Алексеева в обмен пролоббировала интересы фармацевтических компаний «Медполимерпром», а также «Р-Фарм» и «Промомед Рус».

По данным следствия, в обмен на полученные путевки госпожа Алексеева обязалась содействовать невнесению производимых фирмами взяткодателей препаратов для похудения в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету.

В выпускаемых фирмами препаратах использовались сибутрамин и его аналоги, которые причислены к наркосодержащим и в некоторых странах запрещены.

Сама госпожа Алексеева вину во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК) отрицала, изложив версию о том, что путевки получила в качестве подарка от своего возлюбленного — как раз Евгения Спектора. Замоскворецкий суд Москвы ей не поверил и 28 апреля 2023 года приговорил чиновницу к 12 годам колонии и штрафу в размере 75 млн руб. Второй подсудимый, гендиректор «Медполимерпрома» Дмитрий Борисов, за дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК) по одному из эпизодов отделался семью годами условно со штрафом в 69,8 млн руб. В отличие от госпожи Алексеевой он вину признал.

Господин Спектор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, дав показания на других фигурантов. Стоит отметить, что его компания «Медполимерпром» в какой-то момент являлась единственным поставщиком медизделий из ПВХ (прозрачного пластика, из которого, в частности, делают дренажные трубки, катетеры и респираторные маски) в госбольницы. В 2018 году фирма поставила по госзаказу медизделия на 893 млн руб.

Первое дело господина Спектора Останкинский суд Москвы рассмотрел в особом порядке, в июне 2021 года приговорив его к четырем годам строгого режима со штрафом в 14,116 млн руб. Приговор не устроил бизнесмена, и он добился пересмотра дела, которое завершилось в сентябре 2022 года сроком в три с половиной года с аналогичным штрафом.

Когда это наказание уже было фактически отбыто, Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ 17 августа 2023 года неожиданно санкционировал арест господина Спектора уже по делу о шпионаже.

Какие секретные сведения он передал США и за какое вознаграждение, осталось «за кадром».

Наказание в 15 лет (за шпионаж ему грозило от 10 до 20 лет), назначенное ему по совокупности двух приговоров, фигурант встретил, не демонстрируя эмоций. На вопрос о том, понятен ли ему приговор, он ответил утвердительно, а когда судья пообещал ему сразу вручить копию своего решения, ответил: «Прекрасно». Адвокат осужденного на приговор не явился, а прокуратура его обжаловать не станет, так как запрашивала практически такое же наказание. Сам фигурант, как и другие осужденные по похожим делам, очевидно, надеется на обмен.

Мария Локотецкая

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