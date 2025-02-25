16-летний подросток погиб после столкновения с электричкой в Ижевске

В результате столкновения пригородного поезда Ижевск—Воткинск со снегоходом погиб 16-летний подросток, еще один находится в тяжелом состоянии. Третий несовершеннолетний получил помощь на месте. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

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Авария произошла на перегоне станций Позимь—Вожой. По данным пресс-службы Горьковской железной дороги, водитель снегохода выехал на железнодорожный путь вне оборудованного переезда перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Удмуртская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщили в ведомстве. В связи с происшествием пригородный поезд был задержан на 49 минут.