В Марселе началось заседание по делу о нападении на генконсульство РФ

В уголовном трибунале Марселя началось судебное заседание по делу о нападении на генконсульство РФ, передает агентство РИА Новости. Перед судом предстали двое граждан Франции, которые во вторник признали свою вину, объяснив свои действия «контекстом конфликта между Россией и Украиной».

В уголовном трибунале Марселя подсудимых обвиняют по статьям «повреждение или порча чужого имущества способом, опасным для людей», а также «несанкционированное изготовление взрывных или зажигательных устройств или взрывоопасных изделий». Согласно уголовному кодексу Франции, по первой статье им грозит лишение свободы сроком до десяти лет и штраф до 150 тыс. евро, по второй — лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до 75 тыс. евро.

25 февраля главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту взрыва в Генеральном консульстве России во французском городе Марселе. По данным следствия, неизвестные бросили три бутылки с неизвестным взрывчатым веществом на территорию российского диппредставительства. В результате две бутылки взорвались, создав угрозу безопасности сотрудников консульства и нарушив его порядок работы. Ведомство оценило действия злоумышленников как нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой, с целью осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ).

В понедельник, 24 февраля, на территории генконсульства России в Марселе прогремели взрывы. Пострадавших и повреждений не было. Телеканал RMC сообщал о задержании двух подозреваемых в причастности к взрыву, ими оказались мужчины в возрасте 48 и 59 лет. По данным телеканала, они были задержаны «после проукраинского митинга» в портовой зоне.

Анастасия Домбицкая