Глава Сбербанка Греф поблагодарил Apple за уход из России

Глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф заявил, что уход Apple с российского рынка дал возможность отечественным разработчикам запустить собственный сервис оплаты по биометрии. По словам господина Грефа, отключение компанией технологии беспроводной передачи данных (NFC) простимулировало Сбербанк разработать собственный аналог технологии — «оплату улыбкой». Система платежей Apple Pay перестала работать в России в марте 2022 года.

«Честно сказать, мы должны поблагодарить компанию Apple»,— сказал господин Греф в ходе конференц-колла с аналитиками и инвесторами (цитата по «РИА Новости»). Он также заявил, что Сбербанк продолжит развивать сервис «оплата улыбкой» и видит в нем большой потенциал.

«Оплата улыбкой» была запущена Сбербанком летом 2023 года. Согласно пресс-релизу банка, количество ежемесячных трансакций через сервис увеличилось до 6 млн. Банк уже установил более 1 млн биотерминалов.

В сентябре исследователи «Т-кассы» установили, что россияне оплачивают 22% покупок с помощью отечественных сервисов, сменивших иностранные платежные системы. В октябре Национальная система платежных карт продемонстрировала технологию «Волна», позволяющая бесконтактно совершать покупки смартфонами на базе Android и iOS.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «НСПК гонит "Волну" на Сбербанк».