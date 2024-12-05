Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

НСПК гонит «Волну» на Сбербанк

Максим Буйлов о борьбе и единстве в высоких банковских технологиях

В среду, 4 декабря, Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила, что во втором квартале 2025 года начнет пилот технологичного решения «Волна». Оно позволит россиянам бесконтактно оплачивать покупки смартфонами на iOS и Android. Это ноу-хау от НСПК впервые было представлено в октябре на «Финополисе». Взаимодействие с платежным терминалом происходит с помощью технологии Bluetooth, которая есть в устройствах Apple, но в отличие от NFC для платежей не используется.

Максим Буйлов

Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Примечательно, что в средине ноября Сбербанк (MOEX: SBER) также заявил о запуске во второй половине 2025 года в боевом режиме аналогичного сервиса. Причем еще пять лет назад компания «Эватор», крупнейшим акционером которой был тогда Сбербанк, разработала эту технологию. Однако в промышленную эксплуатацию она не пошла.

Такие совпадения по внедрению новых технологий в последние годы случаются регулярно. Весной 2019 года была запущена система быстрых платежей (СБП), которая должна была разрушить монополию Сбербанка в переводах физлиц. Сбербанк держался до весны 2020 года, даже заплатил немалый штраф, но потом все же подключился к СБП. В прошлом году Сбербанк начал проект по оплате покупок в магазинах с помощью биометрии, и к настоящему времени довел число терминалов до более 700 тыс. шт. Тогда же и НСПК объявила о начале пилота по отработке технологии биоэквайринга, но без участия крупнейшего банка. И вот на октябрьском «Финополисе» госбанк объявил, что готов подключиться к биоэквайрингу НСПК. Сегодня у всех на слуху битва вокруг единого QR-кода, в которой сошлись ЦБ и НСПК с одной стороны и консорциум банков во главе со Сбербанком — с другой (см. “Ъ” от 28 сентября). Чем она закончится, можно легко представить.

Ведь схема внедрения новых банковских технологий остается практически неизменной. Сначала возникает жесткое противостояние между мегарегулятором и госбанком. Затем следуют непримиримые заявления с обеих сторон. Потом Сбербанк присоединяется к проекту ЦБ, зачастую с собственными разработками. В результате технология становится массовой. Теперь ЦБ и НСПК могут отчитываться об успехе, а Сбербанк — считать заработанные деньги.

Единственное, что меня беспокоит в гонке технологий по бесконтактной оплате смартфоном, так это тот факт, что она идет в обратном направлении по оси истории. Технология NFC была утверждена в качестве стандарта в конце 2003 года, а в 2008 году в Москве прошла первая бесконтактная трансакция по карте Mastercard. Устройства с технологией Bluetooth появились в 1998 году, а первая платежная трансакция с ее применением планируется в 2025 году. Предлагаю обеим противоборствующим сторонам дальше не углубляться в историю технологического прогресса, чтобы однажды не осчастливить нас платежами на основе технологий телеграфа или семафорной азбуки.

Максим Буйлов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...