НСПК гонит «Волну» на Сбербанк

В среду, 4 декабря, Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила, что во втором квартале 2025 года начнет пилот технологичного решения «Волна». Оно позволит россиянам бесконтактно оплачивать покупки смартфонами на iOS и Android. Это ноу-хау от НСПК впервые было представлено в октябре на «Финополисе». Взаимодействие с платежным терминалом происходит с помощью технологии Bluetooth, которая есть в устройствах Apple, но в отличие от NFC для платежей не используется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Примечательно, что в средине ноября Сбербанк (MOEX: SBER) также заявил о запуске во второй половине 2025 года в боевом режиме аналогичного сервиса. Причем еще пять лет назад компания «Эватор», крупнейшим акционером которой был тогда Сбербанк, разработала эту технологию. Однако в промышленную эксплуатацию она не пошла.

Такие совпадения по внедрению новых технологий в последние годы случаются регулярно. Весной 2019 года была запущена система быстрых платежей (СБП), которая должна была разрушить монополию Сбербанка в переводах физлиц. Сбербанк держался до весны 2020 года, даже заплатил немалый штраф, но потом все же подключился к СБП. В прошлом году Сбербанк начал проект по оплате покупок в магазинах с помощью биометрии, и к настоящему времени довел число терминалов до более 700 тыс. шт. Тогда же и НСПК объявила о начале пилота по отработке технологии биоэквайринга, но без участия крупнейшего банка. И вот на октябрьском «Финополисе» госбанк объявил, что готов подключиться к биоэквайрингу НСПК. Сегодня у всех на слуху битва вокруг единого QR-кода, в которой сошлись ЦБ и НСПК с одной стороны и консорциум банков во главе со Сбербанком — с другой (см. “Ъ” от 28 сентября). Чем она закончится, можно легко представить.

Ведь схема внедрения новых банковских технологий остается практически неизменной. Сначала возникает жесткое противостояние между мегарегулятором и госбанком. Затем следуют непримиримые заявления с обеих сторон. Потом Сбербанк присоединяется к проекту ЦБ, зачастую с собственными разработками. В результате технология становится массовой. Теперь ЦБ и НСПК могут отчитываться об успехе, а Сбербанк — считать заработанные деньги.

Единственное, что меня беспокоит в гонке технологий по бесконтактной оплате смартфоном, так это тот факт, что она идет в обратном направлении по оси истории. Технология NFC была утверждена в качестве стандарта в конце 2003 года, а в 2008 году в Москве прошла первая бесконтактная трансакция по карте Mastercard. Устройства с технологией Bluetooth появились в 1998 году, а первая платежная трансакция с ее применением планируется в 2025 году. Предлагаю обеим противоборствующим сторонам дальше не углубляться в историю технологического прогресса, чтобы однажды не осчастливить нас платежами на основе технологий телеграфа или семафорной азбуки.

Максим Буйлов