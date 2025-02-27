Трамп распорядился заморозить кредитные карты федеральных служащих на 30 дней

Президент США Дональд Трамп подписал указ о заморозке кредитных карт сотрудников правительственных ведомств сроком на 30 дней. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба Белого дома. Как уточняется в сообщении, мера была принята в рамках реализации президентской инициативы по повышению эффективности затрат.

«Все кредитные карты, держателями которых являются сотрудники правительственных ведомств, будут считаться замороженными на 30 дней с момента публикации этого указа»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома. Уточняется, что мера распространяется на кредитные карты всех федеральных служащих за исключением тех, кто получает через кредитные карты помощь в связи со стихийными бедствиями.

Указ Дональда Трампа среди прочего предписывает федеральным агентствам сотрудничать с DOGE в целях «создания централизованной технологической системы», чтобы «беспрепятственно регистрировать каждый платеж, произведенный агентством», а также «краткое письменное обоснование каждого платежа, представленное сотрудником агентства».

По данным Департамента эффективности правительства США (DOGE), который ответственен за реализацию программы по сокращению правительственных расходов, в настоящее время правительство США располагает порядка 4,6 млн активных кредитных карт и счетов, по которым в 2024 финансовом году было обработано около 90 млн уникальных трансакций на сумму приблизительно $40 млрд.

После прихода в Белый дом Дональда Трампа в США начали проводить политику сокращения госрасходов. Демонтажом бюрократии занимается в том числе возглавляемый Илоном Маском DOGE. На прошлой неделе Илон Маск заявил, что его ведомству удалось сэкономить $55 млрд, однако позже он признал, что на самом деле многие принятые им меры принесли значительно меньшую экономию, чем предполагалось.

Как команда Дональда Трампа сокращает госрасходы — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая