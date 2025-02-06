Зарубежные СМИ: Как команда Дональда Трампа сокращает госрасходы?

Свыше 40 тыс. американских чиновников согласились на предложение Дональда Трампа уволиться. В течение восьми месяцев они продолжат получать зарплату. Такие условия Белый дом предложил госслужащим на прошлой неделе. Сегодня истек дедлайн для заявок. По данным The Wall Street Journal, их подали 2% от всего числа госслужащих в США. При этом в администрации Трампа ожидали, что предложение заинтересует от 5% до 10% федеральных чиновников. Это позволило бы сэкономить бюджету около $100 млрд в год. Там не уточняли, как пришли к таким расчетам. Зарубежные СМИ пишут, что команда Трампа продолжает ревизию госрасходов. В административный отпуск отправлены сотрудники Агентства по международному развитию (USAID). Распущены центры, отвечавшие за программы инклюзивности. Противники Трампа пытаются через суд признать эти действия незаконными. “Ъ FM” собрал главное — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В команде Трампа ждали всплеска заявок перед дедлайном, но к четвергу, 6 февраля, лишь 40 тыс. госслужащих в США согласились на предложение президента уволиться и до сентября получать зарплату просто так, сообщает The Wall Street Journal. Люди опасаются, что выплаты не будут стабильными, и не понимают, смогут ли они вернуться на госслужбу в будущем. Профсоюзы и генпрокуроры подтверждают: юридически сделка не дает гарантий. В то же время отказ от нее чреват увольнением, особенно если чиновник работал меньше года. Таких, например, много среди сотрудников служб безопасности аэропортов.

Демонтаж бюрократии продолжает и возглавляемый Илоном Маском Департамент эффективности госуправления (DOGE), пишет The Washington Post. В среду, 5 февраля, его эмиссары нагрянули в офис Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), а также получили от Минтруда некие конфиденциальные данные. Этому предшествовали визиты в центры услуг Medicaid и Medicare, которые бизнесмен называл рассадником мошенничества. По данным счетной палаты США, на эти две программы приходится более 40% ошибочных платежей в федеральном правительстве. В 2023 году это обошлось бюджету в $100 млрд. Профсоюзы и демократы в Конгрессе считают активность Маска незаконной, ведь он не избирался на свою должность. Но республиканцы в Палате представителей заблокировали попытку вызвать бизнесмена в суд.

Администрация Трампа тем временем пообещала прекратить финансирование СМИ, получавших деньги от американского Агентства по международному развитию. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт указала, что за год газете Politico могли выделить $8 млн. В то же время по данным Axios, газета получила от USAID лишь $24 тыс., а остальная сумма — это оплата премиум-подписки для чиновников. История началась с того, что во вторник, 4 февраля, Politico из-за технических неполадок задержала зарплату сотрудникам. Видимо, в Белом доме связали эти два факта и так пришли к ошибочному выводу, заключает Axios.

На днях исполняющим обязанности главы USAID стал госсекретарь Марко Рубио. Накануне он заявил, что некоторые сотрудники Агентства нарушали 90-дневный запрет помощи другим странам, введенный Госдепом. Как отметил Рубио, отдельные работники все равно пытались «протолкнуть платежи».

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