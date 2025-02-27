Города Башкирии признали недостаточно загрязненными для «Чистого воздуха»

Уфа, Стерлитамак и Салават не входят в проект «Чистый город», потому что индекс загрязнения атмосферы в них не соответствует «критичным отметкам», заявил министр природопользования и экологии Башкирии НИяз Фазылов на заседании по итогам работы министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

«Каждый год мы обращаемся в министерство природных ресурсов для того, чтобы города Стерлитамак, Салават и Уфа попали в федеральный проект "Чистый воздух". Есть конкретные требования и показатели, так называемый индекс загрязнения атмосферы, он считается Росгидрометом»,— пояснил министр в видеоинтервью, опубликованном в Telegram-канале телеканала UTV.

Господин Фазылов подчеркнул, что, несмотря на это, в 2025 году министерство планирует заключить соглашения о снижении выбросов с крупными нефтеперерабатывающими, химическими и оборонными предприятиями Уфы.

Майя Иванова