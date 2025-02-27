Россияне стали чаще летать в арабские страны

Спрос на полеты в арабские страны среди россиян в начале текущего года вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наиболее популярным направлением полетов из Москвы стала Саудовская Аравия. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Купибилет», с которыми ознакомился ТАСС.

Востребованность перелетов из Москвы в города Саудовской Аравии Джедду и Медину выросла на 33% и 28% соответственно по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Шарджу (ОАЭ) россияне стали летать на 22% чаще, в Доху (Катар) — на 21%. Спрос на полеты в Дубай и Абу-Даби (ОАЭ) вырос на 19% и 18%, в Даммам (Саудовская Аравия) — на 16%.

В Санкт-Петербурге зафиксирована более низкая востребованность полетов в эти страны. Спрос на полеты в Доху вырос на 21% по сравнению с прошлым годом, в Джедду — на 20% В Даммам стали летать чаще на 17%, в Шарджу — на 15%, в Абу-Даби — на 14%, в Дубай и Медину — на 13%.

Подробнее о предпочтениях российских путешественников — в материале «Ъ» «Планы на межсезонье».