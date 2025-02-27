СКР возбудил дело о теракте после взрыва у здания правительства Самарской области

Следственное управление СКР по Самарской области сообщило о задержании двух местных жителей, причастных к взрыву у здания правительства региона. Ими оказались местные жители — отец и сын. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном хранении взрывчатых веществ (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

По данным следствия, мужчина примерно в 5:30 по местному времени бросил на крыльцо здания правительства Самарской области взрывоопасный предмет, а затем скрылся с места преступления на машине, которой управлял второй фигурант. В результате происшествия никто не пострадал.

Следствие будет решать вопрос об избрании меры пресечения фигурантам. Сотрудники СКР закончили осмотр места происшествия, по делу проводятся следственные мероприятия для установки всех обстоятельств произошедшего.

О взрыве у здания правительства Самарской области ранее сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Повреждения получила тротуарная плитка. Предположительно, на крыльцо бросили гранату.

Никита Черненко