Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На крыльце правительства Самарской области взорвалась граната

Неизвестный мужчина бросил неизвестное взрывное устройство на крыльцо здания правительства Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, была повреждена тротуарная плитка.

Чиновник рассказал, что инцидент произошел в 5:30 утра по местному времени. Предположительно, на крыльцо бросили гранату РГД. Подозреваемого задержали. На месте работают оперативные службы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Никита Черненко

Новости компаний Все