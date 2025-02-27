На крыльце правительства Самарской области взорвалась граната

Неизвестный мужчина бросил неизвестное взрывное устройство на крыльцо здания правительства Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, была повреждена тротуарная плитка.

Чиновник рассказал, что инцидент произошел в 5:30 утра по местному времени. Предположительно, на крыльцо бросили гранату РГД. Подозреваемого задержали. На месте работают оперативные службы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Никита Черненко