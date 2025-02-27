В Самаре возбуждено дело о теракте после взрыва у здания правительства

Силовики возбудили уголовное дело после взрыва у здания правительства Самарской области. Преступление квалифицировано как теракт и незаконное приобретение и хранение взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 205; п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Следствие установило, что теракт был совершен в четверг, 27 февраля, около 5:30 (MSK+1). Подозреваемый «подошел к зданию правительства Самарской области и бросил на лестницу взрывоопасный предмет», затем скрылся с места происшествия на автомобиле за рулем которого был сын предполагаемого преступника. Никто не погиб и не пострадал.

Подозреваемые задержаны. В ближайшее время им изберут меру пресечения.