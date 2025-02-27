На крыльцо здания правительства Самарской области бросили взрывное устройство
В Самаре утром 27 февраля на крыльцо здания областного правительства бросили неустановленное взрывное устройство. Предположительно, это граната РГД, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Федорищев.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
В результате разрыва этого устройства была повреждена тротуарная плитка. Обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия работали оперативные службы. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Бросивший взрывное устройство мужчина задержан.