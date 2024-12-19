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Коммерсантъ FM
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Онлайн-розница пошла на спор

Ритейлеры просят отрегулировать работу маркетплейсов

Представители традиционной торговли просят законодательно обязать маркетплейсы раскрывать алгоритмы поисковых выдач на их площадках, а также ограничить штрафы для селлеров и владельцев пунктов выдачи заказов. Онлайн-ритейлеры настаивают, что предлагаемые меры излишни.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказался подготовленный Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет в том числе федеральных продуктовых ритейлеров, включая X5 Group, «Магнит», «Ленту», «Дикси», Auchan, Metro) отзыв на законопроект о платформенной экономике, призванный, в частности, регулировать деятельность маркетплейсов. Документ за подписью председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева направлен главе Минэкономики Максиму Решетникову. В министерстве на запрос “Ъ” не ответили.

Объединение предлагает, в частности, внести в проект закона понятие крупной цифровой платформы, занимающей более 20% общего объема товарооборота таких площадок. Это, по мнению авторов идеи, позволит контролировать процесс укрупнения маркетплейсов, «сопровождаемый ухудшением условий для продавцов». Кроме того, авторы письма просят обязать онлайн-площадки раскрывать селлерам алгоритмы поисковых выдач и создать одинаковые условия для всех. Также АКОРТ предлагает ограничить применяемые маркетплейсами санкции к продавцам и операторам пунктов выдачи заказов и дать возможность отменять штрафы в случае устранения нарушений в течение суток.

В АКОРТ не скрывают, что у офлайн-розницы высокая степень зарегулированности в части взаимодействия с поставщиками и антимонопольного воздействия, в то время как у цифровых платформ таких ограничений нет. Это создало для маркетплейсов значительные конкурентные преимущества, настаивают в АКОРТ.

Офлайн-ритейлеры не впервые обращают внимание властей на невыгодные условия работы на маркетплейсах. Так, в начале 2024 года гендиректор АНО «Цифровизации и новых технологий» Алексей Кожевников обращался к Федеральной антимонопольной службе с просьбой рассмотреть правомерность использования маркетплейсами «индекса цен» на предмет навязывания невыгодных условий и координации деятельности. Но в службе не выявили нарушений, ссылаясь на результаты опроса маркетплейсов, указавших, что «индекс цен» не влияет на предоставление преференций.

В Ассоциации цифровых платформ (АЦП) настаивают, что предлагаемые АКОРТ изменения излишни. В Wildberries считают, что предложения ассоциаций во многом не отвечают не только потребностям рынка, но и интересам партнеров платформ. В Ozon, «Яндекс Маркете» и «Мегамаркете» не ответили на запрос “Ъ”. Часть предложений уже реализована в действующем законодательстве, подчеркивает президент Ассоциации интернет-торговли (объединяет крупные маркетплейсы) Артем Соколов.

Затронутые в отзыве АКОРТ положения регулируются в том числе поправками к федеральному закону «О защите конкуренции», их принятие позволит применять меры антимонопольного воздействия и на цифровые платформы, считают в АЦП. Представитель объединения напоминает, что в марте 2024 года мораторий на проверки был отменен и тогда выявились доминирующие на рынке компании: им были направлены предупреждения по ряду недобросовестных практик, которые были устранены.

По идее, штрафы, взимаемые маркетплейсами с контрагентов, призваны не сколько компенсировать убытки площадок, сколько дисциплинировать партнеров, указывают в АКОРТ. Но на деле интернет-площадки стали зарабатывать на штрафах, которые к тому же не облагаются НДС, отмечал ранее владелец сети «Леонардо» Борис Кац. Только у Wildberries выручка от штрафов и неустоек по договорам оферты с продавцами в 2023 году составила 14,9 млрд руб., что на 76% больше год к году, сообщали ранее в компании.

Удержания должны быть обоснованы и соразмерны, кроме того, в обязательном порядке должна быть возможность их оспорить, соглашается Артем Соколов. В то же время АКОРТ призывает распространить практику работы зарубежных площадок на российский рынок: на Amazon, Walmart Marketplace и eBay контрагент при нарушении правил работы площадки может в течение минимум недели исправить нарушение, и тогда санкции не применяются.

Дарья Андрианова

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