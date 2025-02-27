Франция заявила об обсуждении с Украиной соглашения о природных ресурсах

Франция с октября 2024 года вела переговоры с Украиной о разработке украинских полезных ископаемых для их использования в своей оборонной промышленности, сообщил французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню. При этом он подчеркнул, что, в отличие от Вашингтона, Париж не стремится тем самым компенсировать затраты на помощь Киеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Себастьен Лекорню

Фото: Harry Nakos / AP Себастьен Лекорню

Фото: Harry Nakos / AP

«Мы обсуждаем этот вопрос для наших собственных французских нужд. Нашей оборонной промышленности в течение следующих тридцати или сорока лет понадобится ряд ключевых видов сырья»,— сказал Себастьен Лекорню в эфире Franceinfo (цитата по Le Monde). По его словам, переговоры в прошлом году начались по поручению президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Возможно, это прошло незамеченным, но сам Зеленский прошлой осенью в Париже поднимал вопрос природных ресурсов в своем "плане победы", сделав ряд предложений не только США, но также и Франции»,— напомнил господин Лекорню. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «не на пустом месте» придумал сделку по полезным ископаемым, «это предложение самих украинцев».

Накануне украинские СМИ обнародовали проект соглашения США и Украины по полезным ископаемым. Он предполагает учреждение Инвестиционного фонда восстановления, в который Киев будет вносить 50% доходов от будущей монетизации полезных ископаемых. Дональд Трамп объяснял, что за счет сделки США хотят компенсировать средства, потраченные на помощь Украине. 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидером в Вашингтоне.

Подробнее — в материале «Ъ» «США и Украина договорились договориться».

Лусине Баласян