Лауреата премии «Оскар» Джина Хэкмена и его жену нашли мертвыми

Двукратный обладатель премии «Оскар» актер Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе, сообщает Santa Fe New Mexican. По словам шерифа округа Адана Мендосы, предварительное время смерти — после полуночи. Джину Хэкмену было 95 лет, его жене 63 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Правоохранительные органы прибыли к дому актера около 13:45 по местному времени, сообщает AP. Вместе с супружеской парой в доме была найдена их мертвая собака. «Мы не считаем, что смерть была насильственной, однако точная причина смерти на данный момент не установлена»,— сообщили Sky News в офисе шерифа округа Санта-Фе.

Джин Хэкмен родился в 1930 году. В возрасте 30 лет он получил роль в театре на Бродвее, затем сыграл несколько эпизодических ролей в кино. В 1964 году Джину Хэкмену предложили сняться в кинокартине «Лилит», в которой также сыграл Уоррен Битти. В 1967 году Джин Хэкмен исполнил роль старшего брата преступника в фильме «Бонни и Клайд». В 1971 году за роль в фильме «Французский связной» Джин Хэкмен был удостоен «Оскара» в номинации «лучшая мужская роль», а также премий «Золотого глобуса» и Британской киноакадемии BAFTA. Также актер получил «Оскар» за роль в фильме «Непрощенный». В 2004 году Джин Хэкмен объявил о завершении актерской карьеры.

Джин Хэкмен и Бетси Аракава поженились в 1991 году. Супруга актера была пианисткой. У Джина Хэкмена осталось трое детей от первого брака.