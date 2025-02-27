«Меня учили быть актером, а не звездой»

26 февраля актер Джин Хэкмен был найден мертвым в своем доме в Санта-Фе. Карьера выдающегося актера — в справке и фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джин Хэкмен, номинированный на премию «Оскар» за роль в фильме «Французский связной», на интервью. 1972 год Фото: George Brich / AP На автограф-сессии. 2008 год Фото: Christopher Michael Little Кадр из фильма «Французский связной». 1971 год Фото: Twentieth Century Fox Слева направо: продюсер Филип Д’Антони, Джин Хэкмен, актриса Джейн Фонда и режиссер Уильям Фридкин на церемонии вручения премии «Оскар». 1972 год Фото: AP Кадр из фильма «Семейка Тененбаум». 2001 год Фото: American Empirical Pictures На церемонии вручения премии «Золотой глобус». 2003 год Фото: Reed Saxon / AP Джин Хэкмен в фильме «Разговор». 1974 год Фото: American Zoetrope Джин Хэкман обсуждает с соавтором Дэниелом Лениханом написание книги «Пробуждение звезды Пердидо». 1999 год Фото: Sarah Martone / AP Джин Хэкман и Кристофер Рив в фильме «Супермен 4: В поисках мира». 1987 год Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images С Уорреном Битти в фильме «Бонни и Клайд», 1967 год Фото: Warner Bros. / Seven Arts На съемках спортивной драмы «Команда из штата Индиана». 1985 год Фото: Tom Strickland / AP Джин Хэкман и Тери Гарр в фильме «Полная Луна в голубой воде». 1988 год Фото: David Foster Productions С семьей на горнолыжном курорте в Сан-Валли. 1974 год Фото: Tony Korody / Sygma / Getty Images На церемонии вручения премии «Оскар». 1993 год Фото: Avalon / Getty Images Кадр из фильма «Вердикт за деньги». 2003 год Фото: Epsilon Motion Pictures С женой Бетси Аракавой в Берлине. 1989 год Фото: Lutz Schmidt / AP Актер в фильме «Добро пожаловать в Лосиную бухту». 2004 год Фото: Twentieth Century Fox Перед премьерой мультфильма «Муравей Антц» на Международном кинофестивале в Торонто. 1998 год Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 18 Джин Хэкмен, номинированный на премию «Оскар» за роль в фильме «Французский связной», на интервью. 1972 год Фото: George Brich / AP На автограф-сессии. 2008 год Фото: Christopher Michael Little Кадр из фильма «Французский связной». 1971 год Фото: Twentieth Century Fox Слева направо: продюсер Филип Д’Антони, Джин Хэкмен, актриса Джейн Фонда и режиссер Уильям Фридкин на церемонии вручения премии «Оскар». 1972 год Фото: AP Кадр из фильма «Семейка Тененбаум». 2001 год Фото: American Empirical Pictures На церемонии вручения премии «Золотой глобус». 2003 год Фото: Reed Saxon / AP Джин Хэкмен в фильме «Разговор». 1974 год Фото: American Zoetrope Джин Хэкман обсуждает с соавтором Дэниелом Лениханом написание книги «Пробуждение звезды Пердидо». 1999 год Фото: Sarah Martone / AP Джин Хэкман и Кристофер Рив в фильме «Супермен 4: В поисках мира». 1987 год Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images С Уорреном Битти в фильме «Бонни и Клайд», 1967 год Фото: Warner Bros. / Seven Arts На съемках спортивной драмы «Команда из штата Индиана». 1985 год Фото: Tom Strickland / AP Джин Хэкман и Тери Гарр в фильме «Полная Луна в голубой воде». 1988 год Фото: David Foster Productions С семьей на горнолыжном курорте в Сан-Валли. 1974 год Фото: Tony Korody / Sygma / Getty Images На церемонии вручения премии «Оскар». 1993 год Фото: Avalon / Getty Images Кадр из фильма «Вердикт за деньги». 2003 год Фото: Epsilon Motion Pictures С женой Бетси Аракавой в Берлине. 1989 год Фото: Lutz Schmidt / AP Актер в фильме «Добро пожаловать в Лосиную бухту». 2004 год Фото: Twentieth Century Fox Перед премьерой мультфильма «Муравей Антц» на Международном кинофестивале в Торонто. 1998 год Фото: Reuters

Юджин Аллен Хэкмен родился 30 января 1930 года в Сан-Бернардино в США. В 16 лет, приписав себе другой возраст, ушел из школы и поступил на службу в военно-морской флот США, где провел четыре с половиной года. Некоторое время был радистом, что, по его словам, помогло развить голос для будущей актерской карьеры.

После демобилизации поступил на факультет журналистики Университета Иллинойса, но учебу не закончил. В 30 лет решил стать актером, переехал в Калифорнию, а затем — в Нью-Йорк. Ходил на актерские курсы вместе с Дастином Хоффманом, на которых они оба были признаны наименее перспективными студентами.

В начале 1960-х начал сниматься в телесериалах в эпизодических ролях. Его дебют в кино состоялся в фильме «Лилит» (1964) с Уорреном Битти.

Прорывом стало участие в фильме «Бонни и Клайд» (1967), где Хэкмен исполнил роль брата главного героя,— он получил номинацию на «Оскар». В 1971 году сыграл детектива Джимми Дойла во «Французском связном» — эта роль сделала актера звездой и принесла ему премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

В 1974 году снялся у Фрэнсиса Форда Копполы в фильме «Разговор» — эту роль критики называют вершиной мастерства актера. Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а сам актер — номинацию на «Оскар». В 1978 году сыграл харизматичного злодея Лекса Лютера в фильме «Супермен».

В 1970-х годах увлекся автогонками и даже участвовал в нескольких профессиональных соревнованиях. Однако из-за риска для жизни решил оставить этот хобби.

В 1988 году Хэкмен исполнил роль агента ФБР Руперта Андерсона в фильме «Миссисипи в огне» Алана Паркера — за эту работу актер снова был номинирован на «Оскар».

Хэкмену предлагали сниматься в «Цельнометаллической оболочке» (1987), «Молчании ягнят» (1991) и «Криминальном чтиве» (1994), но актер отказался. Сам он признавался, что редко смотрит фильмы со своим участием.

В 1992 году Хэкмен получил второй «Оскар» — за роль шерифа Билла Даггетта в фильме Клинта Иствуда «Непрощенный». В 2001 году он снялся в комедии «Семейка Тененбаум», за которую получил «Золотой глобус». Всего актер получил два «Оскара», четыре «Золотых глобуса» и премию BAFTA.

В 2004 году Джин Хэкмен объявил о завершении актерской карьеры. В дальнейшем написал несколько исторических романов, в том числе «Побег из Андерсонвилля» (2008) и «Расплату на рассвете» (2011).