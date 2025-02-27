Жителя Уфы госпитализировали после падения щита

Гострудинспекция Башкирии начала расследование несчастного случая, который произошел с 35-летним бетонщиком ООО «Йылмаз+», сообщила пресс-служба ведомства. Установлено, что 23 февраля на строительном объекте по улице Менделеева при подготовке опалубки на бетонщика упал щит, снесенный порывом ветра. Пострадавшего госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

ООО «Йылмаз+», согласно открытым данным, зарегистрировано в феврале 2010 года в Уфе. Учредителем является Ринат Магафурзянов. Компания специализируется на подготовке строительной площадки. За 2023 год прибыль компании составила 1,8 млн руб., выручка — 12,9 млн руб.

Венера Хисамова