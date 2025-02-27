Уфимцы обвиняются в незаконном обороте наркотиков
Октябрьский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело двоих жителей города, которые обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств и покушении на него (ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, в апреле 2024 года 28-летний уфимец создал интернет-магазин по продаже наркотиков, в деятельность которого вовлек свою знакомую в качестве администратора.
В мае того же года организатор купил оптовую партию запрещенных веществ и расфасовал ее на более мелкие части для распространения в Уфе. Полицейские изъяли наркотики.
Фигуранты уголовного дела признали вину.