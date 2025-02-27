Нетвердая земля

В заксобрании Ульяновской области при обсуждении законопроекта о передаче земельных участков ветеранам СВО депутаты затронули целый ряд проблем в сфере земельных отношений и градостроительства, раскритиковав работу регионального правительства и профильного министерства. Как выяснилось, земельные участки, которые должны давать ветеранам СВО под ИЖС по их обращениям, нередко выдаются в неудобьях, затопляемых землях и оврагах, в то время как участки в хороших рекреационных зонах, которые можно будет продать, не трогают. Депутаты также обращают внимание на то, что правительство региона взяло себе градостроительные полномочия областного центра, но использует их неэффективно, и заявляют, что исполнение этих полномочий необходимо вернуть областному центру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Беспалова настаивает на возвращении градостроительных полномочий областному центру

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ульяновской области Марина Беспалова настаивает на возвращении градостроительных полномочий областному центру

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ульяновской области

В среду на пленарном заседании заксобрания Ульяновской области депутаты коснулись важной темы — выделения земельных участков ветеранам СВО. Фактически речь шла о принятии изменений в соответствующий региональный закон, которыми сокращался перечень требуемых документов, а также вводились технические поправки. Но депутаты обратили внимание министерства имущественных отношений и архитектуры на то, что с выделением земельных участков ветеранам СВО под ИЖС не все благополучно.

По словам замминистра земельных отношений и архитектуры Александра Таушкина, всего поставлены в очередь на получение земельных участков 3327 ветеранов боевых действий, из них 1904 уже получили участки, до конца года планируется «закрыть» существующую очередь, хотя останутся вопросы подведения инженерных коммуникаций.

Первого вице-спикера заксобрания Владимира Камеко ответ не удовлетворил. По его словам, в перспективе общая потребность может быть на уровне 10 тыс. участков, и эту работу необходимо планировать заранее, рассчитывая и возможности, и ресурсы. Господин Камеко отметил, что у руководителей муниципалитетов «бытует мнение», что «хорошие участки лучше продать за 1 млн руб., а тут приходится просто отдавать», и чтобы такого не происходило, «необходимо резервировать землю». Депутат Марина Беспалова (в прошлом — глава Ульяновска) отметила, что почему-то ветеранам СВО не выделяют участки в пригородных зонах, где заявители сами хотели бы их получить и где гораздо легче и дешевле для бюджета было бы обеспечить необходимую инфраструктуру. По ее словам, «в Протопоповку заходит инвестор, чтобы строить поселок на 100 коттеджей», и ему планируют передать хорошие земли. «Так отдайте лучше эти участки ветеранам СВО»,— предложила депутат. Ее поддержал и господин Камеко, обративший внимание на то, что земельные участки ветеранам выделяют «на заливных землях», «в оврагах, рядом со свалками», «а в нормальных рекреационных зонах участки не трогают». «Хотят формально выполнить требования закона? Это неправильно»,— сказал вице-спикер. Депутат Вячеслав Ковель заметил, что в этом деле «нельзя давать приоритет коммерческим вопросам и чистой выгоде для бюджета». Спикер заксобрания Валерий Малышев сказал, что по этому поводу «надо было давно там скандал поднять».

Депутаты также обратили внимание на то, что задержка (фактически уже на год) с принятием генплана Ульяновска ведет к тому, что невозможно правильно планировать развитие города и выделять в первоочередном порядке участки ветеранам под ИЖС, обеспечивая их необходимой инфраструктурой. «Вам задают вопрос по генплану. Но вы скажите, что его нет, и когда будет — тоже неизвестно. Но когда его нет, зачем говорите о том, что все истории с предоставлением земли учитываете в агломерациях, рассчитываете возможности, пропускные способности. Ну нельзя так»,— заявил Владимир Камеко.

Председатель облправительства Геннадий Спирчагов попросил депутатов «не лукавить». «По генплану не так все просто. Вот здесь сидят два бывших мэра (ныне — депутаты заксобрания Марина Беспалова и Сергей Панчин.— “Ъ”), они обещали нам принять генплан Ульяновска еще и в пятом, и в 2012 году, и в 2018 году, и они подтвердят, что не все так просто»,— сказал премьер-министр.

На это Марина Беспалова ответила, что «в 2014 году генплан был отработан полностью, его просто нужно было принять»: «Но правительство Ульяновской области забрало себе полномочия и заблокировало принятие генплана». «Давайте вещи называть своими именами. Раз все полномочия у вас, так заблокируйте выдачу земельных участков в подтопляемых землях. И таких опасных зон много. Если считаете, что с новыми технологиями их можно использовать под строительство, меняйте генплан, все в ваших руках. И давайте, завершайте работу по генплану Ульяновска, которая очень и очень затянулась и без которой нельзя даже разрабатывать стратегию развития. Но у города сегодня нет никаких полномочий»,— подчеркнула госпожа Беспалова.

«С этими полномочиями уже не просто запутались. То отдают, то назад забирают. Для каких целей — это отдельный вопрос. Есть возможность делить землю — заберем себе полномочия, нет возможности — отдаем городу. Что тут непонятного?»— завершил дискуссию спикер заксобрания Валерий Малышев.

Действительно, региональное правительство по предложению губернатора Сергея Морозова забрало себе полномочия Ульяновска по земельным отношениям и выделению участков под строительство в 2006 году, затем в 2010 году вернуло их городу. Однако уже в 2014 году Сергей Морозов снова поручил подготовить документы по передаче земельных градостроительных полномочий на уровень региона, а в 2016 году, накануне выборов в Госдуму, облправительство заблокировало принятие подготовленного обновленного генплана (наблюдатели отмечали, что накануне выборов общественные обсуждения генплана могут дать «ненужные негативные эмоции электората»). Далее, в 2019 году, администрация Ульяновска как заказчик окончательно отказалась принимать доработанный генплан и оплачивать работу подрядчика, а вскоре после этого подрядчик — Санкт-Петербургский институт урбанистики — был объявлен банкротом. В 2022 году, уже при новом губернаторе Алексее Русских, правительство региона снова выступило с инициативой полной передачи градостроительных полномочий Ульяновска на региональный уровень, и большинством голосов депутатов заксобрания в августе 2022 года соответствующий законопроект был принят.

С тех пор депутаты заксобрания неоднократно обращали внимание на то, что после передачи полномочий действия власти в градостроительной сфере лишились депутатского контроля (раньше все изменения градостроительной документации — генплана и ПЗЗ — проходили только после соответствующего решения гордумы).

Марина Беспалова в беседе с «Ъ» заявила, что полномочия в градостроительной сфере необходимо вернуть обратно городу. «Ульяновск — городской округ с численностью более 600 тыс. человек, он является столицей региона, и полномочия городского округа должны быть возвращены ему как в области градостроительной политики, так и в сфере земельных отношений. И это необходимо сделать в ближайшее время, потому что в отсутствие депутатского контроля такая схема работы является коррупциогенной»,— отметила депутат.

Председатель профильного комитета заксобрания Дмитрий Грачев сказал «Ъ», что также считает необходимым поставить градостроительную деятельность и земельные отношения под депутатский контроль. «Или надо региональным законом устанавливать согласование решений с депутатским корпусом, или возвращать полномочия городу, чтобы контролем занимались городские депутаты»,— пояснил свою позицию господин Грачев, отметив, что все больше депутатов заксобрания с ним соглашаются, и в марте-апреле этот вопрос будет обсуждаться на комитете, чтобы затем вынести его на решение областного парламента.

Сергей Титов, Ульяновск