Заместитель генпрокурора РФ проверил устранение коммунальных проблем в Чебаркуле

В военный городок Чебаркуля с рабочим визитом 26 февраля приехал заместитель генерального прокурора России Александр Зайцев. Он проинспектировал решение проблем с подтоплением подвалов многоквартирных домов и своевременным вывозом мусора, на которые жаловались местные жители. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Ранее в Генеральную прокуратуру РФ от жителей военного городка в Чебаркуле поступили жалобы, связанные с ненадлежащим содержанием домов и придомовой территории. После этого были организованы проверки.

В результате вмешательства Генпрокуратуры проведена замена ветхих инженерных сетей, удалена вода из подвалов многоквартирных домов, выполнена просушка. В помещениях шести домов, где размещены индивидуальные тепловые пункты, был уложен дренаж. В зданиях, где чаще всего подтапливает подвалы, установили насосы и водоотводные трубы.

Также после прокурорского вмешательства в военном городке Чебаркуля запланировано строительство трех газовых котельных. Стоимость работ составит более 400 млн руб. Кроме того, сроки капитального ремонта проблемных домов перенесли на 2025 год.

После жалоб жителей военного городка на плохое содержание придомовых территорий были обеспечены своевременный вывоз мусора и установка контейнерных площадок.