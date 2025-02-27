Поездка Сириус — Сухум на новой электричке займет 3 часа 20 минут
Время в пути на новой скоростной электричке между Сириусом и Сухумом составит 3 часа 20 минут. Об этом сообщил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Тестовый рейс запланирован на 27 февраля, а с 1 мая начнется регулярное движение. Поезда будут отправляться со станций Имеретинский курорт и Сухум утром и возвращаться вечером.
Стоимость билета составит 380 руб., что в три раза ниже цены на «Ласточку». При этом новый состав получит другое название, которое выберут в Абхазии.
«Наши абхазские коллеги попросили о том, чтобы право выбора названия [нового скоростного электропоезда] было у Абхазии. Мы вместе с руководством РЖД с этим согласились. Мне кажется, честно будет, если это будет не мнение какого-то начальника или руководителя, а будет мнение жителей»,— отметил господин Кириенко.
В четверг, 27 февраля, молодые художники из России и Абхазии отправятся в тестовый рейс для презентации своих проектов. Авторов лучших эскизов пригласят на завод, где будет происходить покраска электрички.