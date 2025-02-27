Ключевой момент

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Вплоть до последнего времени подвески с драгоценным ключиком плотно ассоциировались с маркой Tiffany. Свои первые Tiffany Keys американская ювелирная компания выпустила в 2009 году, а вдохновением для них послужили старинные серебряные ключи из архивов дома (самые старые относятся к 1880-м). Кулон-бестселлер появлялся в самых разных коллекциях Tiffany: дизайн головки ключа постоянно менялся, а вот романтический посыл «ключ от сердца» оставался неизменным.

Сегодня на российской ювелирной сцене появилось немало своих версий этого мотива. Ключики Mercury из коллекции Classic отличает ажурная верхняя часть с вкраплениями рубинов, сапфиров или изумрудов.

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Совсем другие пропорции у ключа по дизайну Ильи Клюева: более 25 лет он является частью логотипа марки Cluev. Недавно к подвескам из золота и бриллиантов добавились заколки для волос этой же формы.

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В сказочной вселенной Liza Borzaya ключ тоже сказочный — из истории про Буратино. Центральным украшением одноименной коллекции стала подвеска Буратино с золотым ключиком в руках. Фигурка из золота и эмали имеет подвижные ручки и ножки из дерева бриар. Подвески «Золотой ключик» либо украшены эмалью, либо в их бородке зажато крошечное сердце из рубина или изумруда.

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Дизайнеры Poison Drop Lab превратили кулон-сердце в кулон-ключ. Романтический талисман из серебра продается в специальной подарочной коробке с замочной скважиной в виде сердечка.

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А вот ключи 10.Gran и MM6 Maison Margiela, напротив, очень утилитарны — для них подойдет цепь с крупными звеньями.

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Нина Спиридонова