Дни рождения
Сегодня исполняется 61 год главе Республики Башкортостан Радию Хабирову
Радий Хабиров
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Его поздравляет председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин:
— Уважаемый Радий Фаритович! Примите мои искренние поздравления с днем Вашего рождения. Ваш профессионализм, знания, преданность делу снискали признание и уважение. Пусть все Ваши начинания будут успешными, намеченные планы реализуются, а Ваша плодотворная деятельность и впредь служит на благо Республики и ее жителей. Выражаю Вам свое неизменное уважение и дорожу нашими многолетними добрыми отношениями.