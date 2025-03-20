Сегодня исполняется 61 год главе Республики Башкортостан Радию Хабирову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Радий Хабиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Радий Хабиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин:

— Уважаемый Радий Фаритович! Примите мои искренние поздравления с днем Вашего рождения. Ваш профессионализм, знания, преданность делу снискали признание и уважение. Пусть все Ваши начинания будут успешными, намеченные планы реализуются, а Ваша плодотворная деятельность и впредь служит на благо Республики и ее жителей. Выражаю Вам свое неизменное уважение и дорожу нашими многолетними добрыми отношениями.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»