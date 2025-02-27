Эмин Агаларов оценил ущерб от теракта в «Крокус Сити Холле» в $150-200 млн

Примерный ущерб, который понесла Crocus Group от теракта в «Крокус Сити Холле», составляет $150-200 млн, сообщил «РИА Новости» Эмин Агаларов, президент Agalarov Development, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова.

Он отметил, что теракт — прежде всего огромная трагедия для людей, которые пострадали и потеряли близких. С точки зрения бизнеса, это был разрушительный эффект для всей Crocus Group, отметил господин Агаларов.

«Парализовалась работа всех объектов на территории и снизилась посещаемость после того, как произошел теракт»,— пояснил он. «Крокус Сити Холл», по его словам, добавлял всему «Крокус Сити» до 7 тыс. посетителей ежедневно.

При строительстве концертного зала, сказал господин Агаларов, вложения составили примерно $70 млн. Если считать с учетом инфляции и курсом доллара, пояснил он, то ущерб составит примерно $100 млн. «Я думаю, примерно столько же и ущерб торгового центра от потери посещаемости. 150-200 миллионов, смотря как считать»,— добавил господин Агаларов.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли концертный зал. Погибли 145 человек.