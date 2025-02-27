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Коммерсантъ FM
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«Хамас» передал Израилю тела четырех заложников в обмен на заключенных

Палестинское движение «Хамас» передало тела четырех израильских заложников в рамках сделки о прекращении огня. В ответ израильская сторона направила в сектор Газа несколько автобусов с освобожденными палестинскими заключенными из тюрьмы Офер.

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Автобус с освобожденными палестинскими заключенными

Автобус с освобожденными палестинскими заключенными

Фото: Mohammed Torokman / Reuters

Освобожденный палестинский заключенный

Освобожденный палестинский заключенный

Фото: Mohammed Torokman / Reuters

Автобус с освобожденными палестинскими заключенными

Автобус с освобожденными палестинскими заключенными

Фото: Hatem Khaled / Reuters

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Автобус с освобожденными палестинскими заключенными

Фото: Mohammed Torokman / Reuters

Освобожденный палестинский заключенный

Фото: Mohammed Torokman / Reuters

Автобус с освобожденными палестинскими заключенными

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Тела четырех заложников вечером 26 февраля передали представителям Красного креста на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом. После они были переданы представителям армии и полиции Израиля, а те доставили тела в Институт судебной экспертизы Абу-Кабир, пишет The Jerusalem Post.

Параллельно израильская сторона направила в Газу автобусы с освобожденными заключенными. Как сообщает агентство Reuters, автобусы с 97 палестинцами прибыли в анклав рано утром 27 февраля. Вскоре «Хамас» распространило заявление, в котором говорилось, что единственный способ освободить оставшихся заложников — «это переговоры и соблюдение условий прекращения огня».

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