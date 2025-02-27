Глава МИД Турции рассказал об обсуждении баз РФ в Сирии с Лавровым

Глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал, что во время визита в Анкару министра иностранных дел России Сергея Лаврова обсуждался вопрос, касающийся российских баз в Сирии.

«У Сирии и России есть своя история. В принципе, на основе этой истории сложились предыдущие отношения, социальные отношения, экономические отношения, отношения в сфере безопасности, сложившиеся в период правления Асада»,— сказал господин Фидан в интервью Al Jazeera Arabic.

«Теперь, в новый период, особенно в связи с наличием там российских военных баз, другими экономическими вопросами и так далее. Были дискуссии о том, куда двигаться с этим, что может произойти, что должно быть сделано»,— добавил он.

Сергей Лавров прибыл в Анкару в понедельник, 24 февраля. В комментарии МИД России по итогам поездки говорилось, что ключевыми темами переговоров стали ситуация в Сирии, Палестине и украинский кризис.

Подробнее о визите Сергея Ларова в Анкару — в материале «Ъ».