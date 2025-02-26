Звезда «Евротура» и «Баффи» Мишель Трахтенберг умерла в 39 лет

Актриса Мишель Трахтенберг скончалась в возрасте 39 лет. Она умерла у себя в квартире — тело обнаружила ее мать, пишет ABC News со ссылкой на источники в полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мишель Трахтенберг

Фото: Lucas Jackson / File Photo / Reuters Мишель Трахтенберг

Фото: Lucas Jackson / File Photo / Reuters

Актриса недавно перенесла пересадку печени, сообщают источники. В полиции не считают, что смерть могла быть насильственной. Точную причину смерти госпожи Трахтенберг определит судебно-медицинская экспертиза.

Мишель Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. Ее отец родом из Германии, а мать — из СССР. В возрасте трех лет будущая актриса появилась в рекламе моющих средств Wisk, после чего снялась еще более чем в 100 рекламных роликах.

Зрителям Мишель Трахтенберг запомнилась ролями в фильмах «Евротур» (2004), «Папе снова 17» (2009), а также в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Роль Доны Саммерс в этом сериале принесла ей номинацию на премию Teen Choice Award в 2001 году. С 2008 года она играла Джорджину Спаркс в сериале «Сплетница». С 2009 по 2010 года снималась в сериале «Милосердие» в роли медсестры Хлои Пэйн.

За свою карьеру она заполучила три премии Young Artist Award, а также была номинирована на YoungStar Award, Daytime Emmy Award и Saturn Award.