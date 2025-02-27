Доля китайских стройматериалов в России выросла, но себестоимость не снизилась

Российские девелоперы активно пересматривают цепочки поставок стройматериалов и оборудования для офисной недвижимости, увеличивая долю китайских и локальных производителей. Однако, вопреки ожиданиям, это не привело к снижению затрат на строительство. Китайские материалы и оборудование зачастую оказываются дороже европейских, а их использование требует дополнительных расходов на адаптацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно исследованию Pridex, в 2024 году доля китайских стройматериалов и инженерного оборудования в строительстве офисов выросла до 15% (в 2022 году — 9%, в 2023 году — 10%). При этом доля российской продукции увеличилась на 6 процентных пунктов (п. п.), достигнув 72%, а европейской — сократилась на 11 п. п., до 13%.

Среди основных товаров, замещающих европейскую продукцию,— вентиляционное оборудование, инженерные агрегаты, кабели, световое оборудование и отделочные материалы. Однако, как подчеркивают эксперты, переход на новые поставки требует тщательного аудита и адаптации, что увеличивает издержки застройщиков.

Подробнее читайте в материале «Офисы отделались китайским».