Депутаты свердловской Ревды распустили гордуму

Депутаты городской думы Ревды (Свердловская область) на заседании 26 февраля приняли решение о самороспуске представительного органа, что случается в России довольно редко. Инициатором выступила фракция «Единой России» (ЕР), которая обвинила спикера Вениамина Тарова («Справедливая Россия — За правду», СРЗП) в неудовлетворительной работе. В ответ председатель согласился, что дума «зашла в тупик» и требует «обнуления».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Городская дума Ревды

Фото: Анна Капустина / Коммерсантъ Городская дума Ревды

Фото: Анна Капустина / Коммерсантъ

Господин Таров занял пост спикера три месяца назад на фоне затяжного кризиса, в ходе которого депутаты от КПРФ и СРЗП пять раз подряд блокировали принятие поправок в устав о превращении Ревды из городского округа в муниципальный. Одобрить реформу получилось только с шестой попытки. В обмен на уступки оппозиция потребовала отправить в отставку спикера-единоросса. Отметим, что в 2021 году в думу Ревды было избрано 20 депутатов, но к текущему моменту их оставалось 17. ЕР представляли 11 депутатов, КПРФ и СРЗП — по три.

Возможность самороспуска думы предусмотрена уставом Ревды, решение принимается двумя третями от общего числа депутатов, то есть 14 голосами. На заседании в среду к единороссам примкнули представители СРЗП, против голосовали только коммунисты. Как пояснил «Ъ» лидер уральских эсеров, депутат Госдумы Андрей Кузнецов, работа гордумы оказалась парализована, поэтому партия посчитала наилучшим выходом из ситуации «вмешательство избирателей», то есть новые выборы. Они будут проведены не позднее чем через шесть месяцев.

Анна Капустина, Ревда