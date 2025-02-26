Денис Мантуров возглавил наблюдательный совет МГТУ им. Баумана

Первый вице-премьер Денис Мантуров избран председателем наблюдательного совета МГТУ имени Баумана. Создание совета связано с новым статусом университета как автономного образовательного учреждения, сообщила пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня МГТУ имени Баумана остается опорным вузом для ведущих предприятий российской промышленности»,— отметил господин Мантуров. По его словам, университет обеспечивает ежегодный приток в реальный сектор порядка 5 тыс. квалифицированных специалистов. Первый вице-премьер указал на необходимость вовлечения вуза в реализацию национальных технологических проектов.

«Взаимодействие в таком формате, в поддержку автономного статуса, позволит нам лучше понимать наших стратегических партнеров, стать более адаптивными и вырабатывать наиболее эффективные подходы в ответ на большие вызовы, которые стоят сегодня перед инженерным образованием и наукой, для обеспечения устойчивого технологического лидерства нашей страны»,— подчеркнул ректор вуза Михаил Гордин.

В 2024 году Минобрнауки распорядилось сменить статус МГТУ с бюджетного на автономное учреждение. Такие организации имеют большую свободу в принятии управленческих решений, а также право самостоятельно приобретать имущество и распоряжаться им, открывать счета в банках. Свои действия они согласуют с наблюдательным советом, который состоит из представителей государственных органов и общественности.