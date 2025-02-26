Работу медиков с роженицами и женщинами реорганизуют в Петербурге

В Санкт-Петербурге в 2025 году приступают к реорганизации работы женских консультаций и роддомов. Так, Перинатальный центр на проспекте Солидарности будет объединен с Александровской больницей, заявил в ходе пресс-конференции главный акушер-гинеколог города Виталий Беженарь.

Профильные районные амбулаторные учреждения будут присоединять к родильным домам. Господин Беженарь подчеркнул, что только в Северной столице женские консультации «не замкнуты на стационарные родовспомогательные учреждения, а являются районными». Это объясняет необходимость реформирования службы родовспоможения.

В городе также намерены объединить родильные дома № 1 на Васильевском острове и № 16 на Малой Балканской улице. Врач заявил, что роддома необходимо совместить с госпитальной базой Петербурга. Это позволит различным специалистам оказывать помощь беременным и роженицам с экстрагенитальными патологиями.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что кресло «медицинского» вице-губернатора занял Константин Звоник.

Татьяна Титаева