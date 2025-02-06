Здоровье Смольного пошло на поправку

На освободившееся место «медицинского» вице-губернатора пришел директор территориального фонда ОМС Константин Звоник. Он занял кресло ушедшего из Смольного Олега Эргашева, который покинул правительство «по собственному желанию». Новый вице-губернатор также будет курировать комитеты информатизации и связи и ветеринарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Господин Звоник будет координировать и контролировать деятельность комздрава, комитета по информации и связи и управление ветеринарии Петербурга

Фото: ВКонтакте / kzvonik Господин Звоник будет координировать и контролировать деятельность комздрава, комитета по информации и связи и управление ветеринарии Петербурга

Фото: ВКонтакте / kzvonik

О назначении стало известно утром, 6 февраля, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Господин Звоник будет координировать и контролировать деятельность комздрава, комитета по информации и связи и управление ветеринарии Петербурга. До недавнего времени деятельность вышеперечисленных ведомств временно (после ухода Эргашева) курировал другой вице-губернатор Петербурга Владимир Омельницкий. В Смольный новый вице-губернатор пришел из Территориального фонда медицинского страхования Петербурга, а еще раньше стал спецпредставителем господина Беглова.

Константину Звонику 45 лет, он отучился в Военно-медицинской академии имени Кирова на «Лечебном деле» (окончил в 2002-м), а затем в Первом меде (ПСПбГМУ имени академика Павлова) также на лечфаке. Специализировался на управлении здравоохранением. В настоящее время является кандидатом медицинских наук.

По завершении образования нынешний чиновник работал преподавателем в вузе. Но затем в 2016 году был приглашен на работу в правительство Москвы. В департаменте здравоохранения он три года сотрудничал с региональными представителями сферы медицины для развития системы здравоохранения в городах России. Оттуда ушел в 2019 году в комздрав Московской области. В 2021 году вернулся в Петербург, в октябре того же года был назначен спецпредставителем губернатора, а в июле 2023-го — главой Территориального фонда ОМС. Бывший вице-губернатор Олег Эргашев рекомендовал господина Звоника при назначении в фонд ОМС. После ухода чиновника в СМИ звучало несколько фамилий из сферы образования в качестве претендентов на кресло, при этом чаще всего назывался именно господин Звоник.

Олег Эргашев покинул пост «медицинского» вице-губернатора 22 января. Там он проработал около пяти лет. До повышения чиновник был главным хирургом комитета по здравоохранению Ленинградской области. Начало работы господина Эргашева выпало на первую волну заболеваний коронавирусом и продолжилось пандемией COVID-19. Уже 16 марта, спустя неделю после вступления в новую должность, вице-губернатора пригласили в ЗакС выступить с докладом о коронавирусе.

Эти пять лет в сфере здравоохранения были непростыми для Петербурга. Одно из громких происшествий случилось в начале мая первого ковидного года: горела больница Святого Георгия на Северном проспекте, которая была перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусной инфекцией. В результате трагедии погибли пять человек. Причиной пожара стало возгорание одного из аппаратов искусственной вентиляции легких. ГСУ СКР по Петербургу возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

В августе городские СМИ писали о задержках выплат медикам, заразившимся коронавирусом. Часть компенсаций, впрочем, все еще не выплачена. В июле 2020 года прокуратура Петербурга вынесла предостережение Олегу Эргашеву из-за недостаточного оснащения медицинских работников, лечащих больных коронавирусом, средствами индивидуальной защиты. В 2021 году петербургское «Яблоко» обращало внимание на проблемы с записью в медучреждения на вакцинацию от COVID-19.

В июне 2021 года в СМИ появились сообщения об отставке вице-губернатора, однако тогда слухи опровергли в Смольном, заявив, что господин Эргашев находится в отпуске.

В 2022 году в медицинской среде произошло еще одно громкое дело — массовое отравление пациентов Санкт-Петербургского городского консультативно-диагностического центра № 1. Следствие связало трагедию, в которой более полусотни человек пострадали, а восемь — погибли, с халатностью руководства учреждения.

Последний медицинский скандал случился незадолго до отставки Олега Эргашева. В конце 2024 года суд арестовал нескольких сотрудников Городской больницы № 20, включая главного бухгалтера, заместителя главврача по экономическим вопросам и начальника юридического отдела, по громкому делу о хищении свыше 300 млн рублей. Дело в медийной среде назвали «делом врачей» или «делом о мертвых душах». Следствие считает, что руководство госклиники устраивало по документам в учреждение своих близких, которые по факту работу не выполняли. В правоохранительных органах полагают, что украденные из бюджета сотни миллионов позволяли предполагаемым участникам мошеннической схемы жить на широкую ногу: приобретать люксовые автомобили, квартиры в Москве и отдыхать за границей.

Перестановки в петербургском правительстве начались спустя почти два месяца после переизбрания Александра Беглова. В начале ноября 2024-го должность вице-губернатора по безопасности занял генерал-лейтенант внутренней службы Игорь Потапенко, проработавший почти 15 лет руководителем Главного управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти. При этом ряды чиновников поредели: из администрации «по собственному желанию» уволился «информационный» вице-губернатор Станислав Казарин.

Полина Пучкова