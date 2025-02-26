Спикер думы Екатеринбурга Гурарий предложила в СФ увеличить штрафы за мат

Председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий предложила увеличить штрафы за нецензурную брань в общественных местах, сообщила спикер гордумы на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Спикер Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На Комитете по науке и образованию Палаты молодых законодателей Совета Федерации председатель Екатеринбургской гордумы представила инициативу об увеличении штрафов за мат в общественных местах.

«В последнее время ко мне все чаще обращаются жители с жалобами на нецензурную брань в общественных местах. Я и сама регулярно сталкиваюсь с этим — в парках, транспорте, даже в самолетах. Главное, что нецензурные выражения слышат дети»,— отметила председатель гордумы. По ее мнению, действующий штраф недостаточен для реального воздействия на нарушителей.

Напомним, штраф за мат в общественных местах составляет от 500 до 1 тыс. руб. либо арест на 15 суток.

Кроме того, госпожа Гурарий отметила, что для фиксации нарушений можно использовать фото- и видеосъемку, как это делается при раскрытии других преступлений.

Полина Щуцкая