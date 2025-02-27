283 миллиарда долларов составил импорт товаров в РФ в 2024 году — это на 0,8% меньше, чем в 2023-м, сообщила ФТС. Разбивка по макрорегионам свидетельствует о замедлении роста поставок из Азии: импорт вырос на 1,9% (до $191,2 млрд) после роста на 29,2% в 2023 году. Динамика может объясняться торможением роста импорта из КНР на фоне сложностей с расчетами (см. “Ъ” от 14 января). Ввоз же товаров из Европы и Америки продолжил снижаться: поставки сократились на 6,9% и 1,8%, до $73,1 млрд и $14,8 млрд соответственно. В разбивке по категориям товаров рост в 2024 году демонстрировал в том числе импорт продовольствия и сельхозсырья (на 7%, до $37,7 млрд), снижение — поставки продукции химпрома (на 4%, до $53,5 млрд).