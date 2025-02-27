Соседей России отрейтинговали по «дружественности коммуникации»

За прошлый год на постсоветском пространстве Россия не потеряла старых друзей и не приобрела новых врагов, следует из результатов ежегодного рейтинга дружественности коммуникационных режимов постсоветских стран, который представил 26 февраля Российский национальный исследовательский институт развития коммуникаций. Авторы рейтинга ежегодно оценивают условия коммуникации между странами, анализируя несколько десятков параметров — таких, как отношение к России и русскому языку, экономические, научные и культурные связи, голосование в ООН и т. д.

По сравнению с предшествующим исследованием все его участники остались на своих местах, но дружественное отношение к России сейчас сильнее определяет экономический вектор, в то время как в коммуникации с недружественными странами большую роль играют общественные отношения. В списке дружественных значатся десять стран, при этом Южная Осетия и Белоруссия сохраняют статус лучших друзей России, Киргизия, Казахстан, Азербайджан и Армения демонстрируют позитивную динамику, а Туркменистан и Абхазия несколько ухудшили позиции. Изменения к лучшему обнаружились в Грузии – она единственная отнесена к разряду «относительно дружественных» стран. Наконец, отрицательная динамика зафиксирована в группе государств с недружественными коммуникационными режимами: это Молдавия, Украина и страны Балтии.

Впрочем, признают составители рейтинга, он не учитывает события этого года — в частности, кризис в отношениях РФ с Азербайджаном и начавшийся переговорный процесс с США. С учетом наметившегося изменения ситуации будет очень интересно посмотреть на 2025 год, признался замдиректора Первого департамента стран СНГ МИД РФ Максим Германчук. Тем не менее, как отметил замначальника Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков, представленное исследование является практическим инструментом для всех, кто участвует в выработке российского внешнеполитического курса, а также может быть полезно для соседей и партнеров.

Анастасия Корня