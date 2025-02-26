Бастрыкину доложат о проверке по факту падения глыбы льда на ребенка в Татарстане

Руководитель СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить информацию и. о. руководителя СУ СК России по Татарстану Марселю Дулкарнаеву о ходе проверки инцидента в Лениногорске, где ребенок получил травмы от упавшей с балкона наледи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации интернет-источников, в январе текущего года в Лениногорске мальчик шести лет был госпитализирован после того, как на него упала глыба льда с балкона жилого дома.

Контроль за исполнением поручения и ходом проверки осуществляется центральным аппаратом Следственного комитета России.

Артём Дергунов