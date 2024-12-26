Отпуск в мэрии

Карьера мобилизованного из Кировской области Никиты Горелова, который в октябре стал главой города Сосновки, может сделать еще один неожиданный поворот. Спустя два месяца работы мэру предписали вернуться в зону специальной военной операции (СВО). Господин Горелов полагает, что таким образом ему якобы мешают предать огласке коррупционные нарушения в работе местных властей. Губернатор Александр Соколов призвал военных «не рубить сплеча» и «сделать все по закону».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Сосновки Никита Горелов

Фото: @milagorelova Мэр Сосновки Никита Горелов

Фото: @milagorelova

30-летний мобилизованный младший сержант Никита Горелов возглавил администрацию родной Сосновки 10 октября. До этого он два года провел на фронте в качестве снайпера. Во время отпуска боец подал документы на конкурс на пост мэра и нашел поддержку со стороны губернатора Александра Соколова. Как оказалось, тот приметил молодого человека еще два года назад, когда посещал мобилизованных. Будущий глава Сосновки тогда попросил сделать освещение на одной из улиц своего населенного пункта. «Человек шел на передовую с мыслями о земляках»,— восхищался господин Соколов.

Кандидатуру Никиты Горелова Сосновская гордума утвердила единогласно. Он сразу завел Telegram-канал «Глава Сосновки» (сейчас в нем более 13 тыс. подписчиков) и начал отчитываться о своих шагах на новом посту. «Столкнулся с валом постановлений, разбирательств, штрафов за неисполнение решений. Поскольку сам я не являюсь юристом, обратиться мне не к кому, то приходится с трудом вникать, что происходит»,— признавался мэр через месяц. В начале декабря он констатировал «огромные долги» города: средств, по его словам, не хватало даже на оплату расчистки дорог за прошлый год. 13 декабря господин Горелов пожаловался, что районная контрольно-счетная комиссия не спешит проводить финансовый аудит деятельности его предшественников, и раскритиковал ее председательницу, которая якобы «не замечала противоправную финансовую деятельность».

Через несколько дней, 19 декабря, военный комиссар Кировской области Геннадий Боков выдал градоначальнику предписание о возвращении в зону СВО. Господин Горелов расценил это как «провокацию по команде сверху»: он уверяет, что министр внутренней политики области Денис Иконников обещал решить вопрос его увольнения с военной службы (мэр опубликовал в Telegram-канале свою переписку с чиновником). Глава Сосновки потребовал от областного управления СКР привлечь военкома к уголовной ответственности за превышение полномочий.

23 декабря губернатор Соколов назвал случившееся «правовой коллизией». «Сплеча не рубите,— обратился он к присутствующим представителям силовых ведомств.— Уведомите командира части, что солдат найден. Но я прошу вместе с военной прокуратурой, с округом решить вопрос. Какие есть альтернативные варианты. Все нужно сделать по закону». Глава региона также попросил прокуратуру дать правовую оценку случившемуся. «Он никуда не бегает, он не дезертир. С Никитой Васильевичем мы созвонимся и поговорим. Надеюсь, он передаст мне все документы, в которых отражены обнаруженные им факты коррупции»,— добавил господин Соколов. Тем же вечером губернатор встретился с Никитой Гореловым. Как рассказал “Ъ” участвовавший в разговоре первый секретарь кировского обкома КПРФ Сергей Мамаев, глава области якобы заверил градоначальника, что снова на СВО его не отправят.

24 декабря Никита Горелов провел «народный сход» в сосновском дворце культуры, куда пришла почти половина 8-тысячного города. Мэр сообщил, что вопрос с его увольнением со службы будет решен, а сам он займется «проведением расследования»: «Я сотрудничаю с правоохранительными органами. Вас в дальнейшем ждут дополнительные сюрпризы». Позже господин Горелов написал в Telegram, что собирается распустить гордуму, а также предложил отправить военкома Бокова «на ротацию»: «Пора вам лямку потянуть службы».

Получить комментарий господина Бокова не удалось, военком не ответил на звонки “Ъ”. В пресс-службе губернатора “Ъ” сообщили, что «всеми зафиксированными на территории Сосновки нарушениями, в том числе коррупционной направленности, занимаются правоохранительные органы». При этом источники “Ъ” в окружении градоначальника допускают, что он все-таки будет возвращен в зону СВО.

Напомним, в апреле на фронт вернулся вице-губернатор Самарской области Дмитрий Холин, приказ о досрочном увольнении которого с военной службы прокуратура признала незаконным. А в той же Кировской области, по данным “Ъ”, в конце декабря предписание вернуться в расположение части получил глава Гуренского сельского поселения Денис Рычков. Как и Никита Горелов, он был призван по мобилизации, а в октябре 2024 года выиграл конкурс на замещение должности главы села.

Ирина Александрова, Киров; Андрей Прах