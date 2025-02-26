Белгородскую экс-чиновницу снова приговорили к реальному сроку за взятку

Белгородский облсуд пересмотрел в апелляционном порядке приговор Старооскольского горсуда, который назначил 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима и штраф в 19 млн руб. бывшему заместителю главы администрации городского округа — начальнику департамента имущественных и земельных отношений Зинаиде Анпиловой. Как сообщили в прокуратуре региона, приговор оставлен в силе.

Уголовное дело о взятке против Анпиловой (ч. 6 ст. 290 УК РФ) было возбуждено региональным управлением Следственного комитета России на основании материалов УФСБ. В суде было установлено, что в 2020 году чиновница получила от гендиректора «Стройинжиниринг» Анны Ульяновой взятку в виде квартиры стоимостью порядка 3,8 млн руб. за «общее покровительство по службе». На стадии предварительного расследования Анпилова вину признавала.

После вынесения приговора в Старооскольском горсуде Белгородский облсуд отменил приговор и отпустил Анпилову из-под стражи. Прокуратура подала кассационное представление, которое было удовлетворено, а дело возвращено на новое рассмотрение.

Зинаида Анпилова работала заместителем главы администрации Старооскольского горокруга при Александре Сергиенко, который руководил городом 2018–2021 годах. В прошлом году он получил 11 лет и 9 месяцев колонии строгого режима и 20 млн руб. штрафа за взятку.

Фотогалерея Какие еще громкие приговоры вынесли в Черноземье в 2024 году Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В 2024 году Воронежский облсуд отменил приговор бывшему замглавы региональной ГИБДД Игорю Качкину (слева), который в октябре 2023-го получил четыре года колонии и 400 тыс. руб. штрафа за шесть эпизодов попыток дачи взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Апелляционная инстанция вынесла новый приговор, признав его виновным в тех же преступлениях и назначив 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима и штраф в 350 тыс. руб. Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ В апреле 2024-го Воронежский облсуд отказал в удовлетворении жалобы защиты бывшего ректора ВГТУ и экс-депутата облдумы Сергея Колодяжного на решение Центрального райсуда об отказе в замене неотбытого срока на принудительные работы. В январе 2023-го Колодяжный был признан виновным в мошенничестве и приговорен к пяти годам колонии общего режима, при рассмотрении апелляционных жалоб преступление было переквалифицировано на присвоение, а срок лишения свободы увеличен до 7,5 лет. Сергей Колодяжный был признан виновным в присвоении в 2015–2020 годах 58 млн руб. преподавательских премий. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Летом бывшему депутату горсовета Липецка и экс-главе местной ипотечной корпорации Валерию Клевцову было назначено шесть лет колонии общего режима со штрафом в 84 млн руб. Клевцов признан виновным в мошенничестве и получении коммерческого подкупа от застройщиков микрорайона Елецкий Фото: Виктория Шевченко В июле Второй Западный окружной военный суд признал троих сыновей бывшего липецкого священника Игоря Ащеулова виновными в попытке незаконного перехода госграницы для вступления в вооруженные силы Украины (ВСУ). Старшему подсудимому, Иоанну Ащеулову, назначено 17 лет и 6 месяцев лишения свободы, а Алексею и Тимофею — по 17 лет Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото В сентябре Советский райсуд Орла признал виновными бывшего гендиректора тверского ЗАО «Союзинформ» Максима Селиванова и топ-менеджера компании Евгения Морозкова в хищении 229 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при строительстве многопрофильного медицинского центра областной клинической больницы, прозванного в регионе Титаником за длительный срок реализации (на фото — недостроенный медцентр в 2015 году). Селиванов осужден на пять с половиной лет колонии общего режима, а Морозков — на четыре с половиной года Фото: orel-region.ru В августе суд в Белгороде назначил пять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 36 млн руб. бывшему вице-губернатору Константину Полежаеву, занимавшему пост в 2019–2023 годах. Экс-чиновник признан виновным в получении от главы строительной компании двух внедорожников стоимостью 18 млн руб. за покровительство при реализации госконтрактов на капремонт жилья в облцентре на сумму в 300 млн руб. Перед вынесением приговора господин Полежаев заявил, что заключил контракт с Минобороны РФ, и несколькими неделями поздее отправился на СВО Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Центральный райсуд Воронежа вынес приговор 30-летнему гражданину США Роберту Гилману, который отбывает в местной колонии трехлетний срок за драку с полицейским. Он признан виновным в нападении на сотрудников местных Следственного комитета и управления ФСИН (ч. 2 ст. 321 УК РФ, ч. 4 ст. 296 УК РФ). Ему назначено семь лет и один месяц колонии строго режима Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Бывший топ-менеджер работавшей в Воронежской области сельскохозяйственной группы «Талекс» Владимир Точилин осужден за злоупотребления. Облсуд, рассмотрев апелляционные жалобу и представление на его трехлетний приговор, ужесточил наказание до пяти лет лишения свободы в колонии общего режима Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев В августе экс-глава администрации Старооскольского горокруга и экс-руководитель белгородского филиала «Газпрома» Александр Сергиенко приговорен к 12 годам колонии строгого режима, 20 млн руб. штрафа и десятилетнему запрету на работу в органах власти. Суд установил, что он получил от предпринимателей Владимира Глазкрицкого и Дениса Гринякина услуги и имущество на 31 млн руб. за помощь их бизнесу, в том числе за получение госконтрактов Фото: пресс-служба Весной Промышленный райсуд Курска назначил окончательное наказание экс-главе Белгородского района Белгородской области Анатолию Попкову. Он признан виновным в получении взятки в особом крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему назначено 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима, а также штраф в размере 62 млн руб. с лишением с правом на восемь лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Суд в Воронеже завершил рассмотрение уголовного дела о продаже коммерсантам бомбоубежищ. Из четырех подсудимых приговор вынесен одному — обвиненному во взяточничестве бывшему руководителю местной структуры Росимущества, отвечающему за эксплуатацию объектов гражданской обороны, Аркадию Гончарову. Он получил шесть лет колонии строгого режима Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Верховный суд смягчил приговор одному из участников курской преступной группировки «криминального лидера» Дмитрия Волобуева, обвиняемого в убийствах, поджоге и попытке мошенничества. Суд снизил наказание экс-начальнику городского УМВД Николаеву Зайцеву (на фото) с девяти до 8,5 лет лишения свободы в связи с изданием нового закона, улучшающего положение осужденного Фото: МВД Советский райсуд Орла приговорил владельца белгородского подрядчика «Ремспецмост» Александра Молчанова к трем годам и десяти месяцам колонии общего режима за участие в хищении 76,5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при ремонте и реконструкции орловских мостов. Как установил суд, в 2019–2021 годах члены организованной группы, в которую входил Молчанов, похитили бюджетные средства, выделенные на реконструкцию Красного моста в Орле (на фото — до реконструкции, в 2019 году) и моста в Ливенском районе Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев 2-й Западный окружной военный суд приговорил экс-сотрудницу правительства Белгородской области Викторию Шинкарук (на фото) и ее знакомого Александра Холодкова к 21 году лишения свободы. В прениях прокурор просил признать фигурантов виновными в незаконном обороте взрывчатых веществ, контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, участии в террористическом сообществе, приготовлении к теракту и незаконному изготовлению взрывчатки Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Коминтерновский райсуд Воронежа приговорил бывшего вице-мэра Юрия Бавыкина и его экс-подчиненную во времена работы в управе Коминтерновского района Светлану Васькову к десяти и пяти годам колонии общего режима соответственно. Суд посчитал доказанным семь эпизодов крупного и два эпизода особо крупного мошенничества — бывшие чиновники перед выборами в 2020 году получили от кандидатов в депутаты городской и областной дум почти 7 млн руб. за помощь, но ничего не сделали. Юрий Бавыкин также признан виновным в превышении должностных полномочий Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Зимой Воронежский облсуд смягчил приговор 59-летнему экс-депутату облдумы от «Единой России» Сергею Почивалову (на фото), который в середине года получил пять лет колонии общего режима со штрафом в 800 тыс. руб. за мошенничество (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Почивалову наказание снижено до трех лет колонии, второму подсудимому Александру Чубу, который получил три с половиной года колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб.,— до двух лет Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Коллегия Липецкого облсуда оставила без изменения приговор экс-начальнику УИЗО Липецкой области Ольге Крючковой, ее бывшему заму Михаилу Бакланову и адвокату Владимиру Писаренко. Ольге Крючковой за получение крупной взятки было назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на 9,5 лет со штрафом в размере 50 млн руб., ее экс-заместителю и бывшему председателю департамента градостроительства и архитектуры Липецка Михаилу Бакланову, а также адвокату Владимиру Писаренко, которые обвинялись в посредничестве во взятке, было назначено по 8 лет колонии строгого режима и по 15 млн руб. штрафа Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев Ленинский райсуд Воронежа заочно признал 53-летнего местного арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева виновным в трех эпизодах растраты (ч.4 ст. 160 УК РФ) и назначил ему наказание в виде девяти лет колонии общего режима. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента экстрадиции либо задержания осужденного на территории РФ Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Бывший глава администрации Вейдлевского района Белгородской области Александр Алексеев получил три года колонии общего режима и двухлетний запрет на занятие должности в органах власти за превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) Фото: Коммерсантъ / Администрация Вейделевского района Старооскольский горсуд признал бывшего заместителя главы администрации городского округа — начальника департамента имущественных и земельных отношений Зинаиду Анпилову виновной в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ей назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 19 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Соцсети Зинаиды Анпиловой В марте Первый кассационный суд общей юрисдикции смягчил приговор белгородскому предпринимателю и бывшему депутату Сергею Фуглаеву, получившему 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 900 тыс. руб. за мошенническое возмещение 240 млн руб. налогов (ч.4 ст.159 УК РФ). Из его приговора исключен запрет занимать руководящие должности в коммерческих и иных организациях на 2 года и 6 месяцев Фото: Коммерсантъ / oskolregion.ru Заместитель главы администрации Тамбова Юрий Зарапин. Весной Ленинский райсуд Тамбова вынес приговор по делу о коррупции в дирекции городских дорог Тамбова, ключевым фигурантом которого стал 35-летний бывший вице-мэр Юрий Зарапин. Он признан виновным в мошенничестве (ч.3 и 4 ст. 159 УК РФ), ему назначено три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима Фото: Коммерсантъ / Официальный сайт Администрации города Тамбова Следующая фотография 1 / 22 В 2024 году Воронежский облсуд отменил приговор бывшему замглавы региональной ГИБДД Игорю Качкину (слева), который в октябре 2023-го получил четыре года колонии и 400 тыс. руб. штрафа за шесть эпизодов попыток дачи взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Апелляционная инстанция вынесла новый приговор, признав его виновным в тех же преступлениях и назначив 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима и штраф в 350 тыс. руб. Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ В апреле 2024-го Воронежский облсуд отказал в удовлетворении жалобы защиты бывшего ректора ВГТУ и экс-депутата облдумы Сергея Колодяжного на решение Центрального райсуда об отказе в замене неотбытого срока на принудительные работы. В январе 2023-го Колодяжный был признан виновным в мошенничестве и приговорен к пяти годам колонии общего режима, при рассмотрении апелляционных жалоб преступление было переквалифицировано на присвоение, а срок лишения свободы увеличен до 7,5 лет. Сергей Колодяжный был признан виновным в присвоении в 2015–2020 годах 58 млн руб. преподавательских премий. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Летом бывшему депутату горсовета Липецка и экс-главе местной ипотечной корпорации Валерию Клевцову было назначено шесть лет колонии общего режима со штрафом в 84 млн руб. Клевцов признан виновным в мошенничестве и получении коммерческого подкупа от застройщиков микрорайона Елецкий Фото: Виктория Шевченко В июле Второй Западный окружной военный суд признал троих сыновей бывшего липецкого священника Игоря Ащеулова виновными в попытке незаконного перехода госграницы для вступления в вооруженные силы Украины (ВСУ). Старшему подсудимому, Иоанну Ащеулову, назначено 17 лет и 6 месяцев лишения свободы, а Алексею и Тимофею — по 17 лет Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото В сентябре Советский райсуд Орла признал виновными бывшего гендиректора тверского ЗАО «Союзинформ» Максима Селиванова и топ-менеджера компании Евгения Морозкова в хищении 229 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при строительстве многопрофильного медицинского центра областной клинической больницы, прозванного в регионе Титаником за длительный срок реализации (на фото — недостроенный медцентр в 2015 году). Селиванов осужден на пять с половиной лет колонии общего режима, а Морозков — на четыре с половиной года Фото: orel-region.ru В августе суд в Белгороде назначил пять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 36 млн руб. бывшему вице-губернатору Константину Полежаеву, занимавшему пост в 2019–2023 годах. Экс-чиновник признан виновным в получении от главы строительной компании двух внедорожников стоимостью 18 млн руб. за покровительство при реализации госконтрактов на капремонт жилья в облцентре на сумму в 300 млн руб. Перед вынесением приговора господин Полежаев заявил, что заключил контракт с Минобороны РФ, и несколькими неделями поздее отправился на СВО Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Центральный райсуд Воронежа вынес приговор 30-летнему гражданину США Роберту Гилману, который отбывает в местной колонии трехлетний срок за драку с полицейским. Он признан виновным в нападении на сотрудников местных Следственного комитета и управления ФСИН (ч. 2 ст. 321 УК РФ, ч. 4 ст. 296 УК РФ). Ему назначено семь лет и один месяц колонии строго режима Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Бывший топ-менеджер работавшей в Воронежской области сельскохозяйственной группы «Талекс» Владимир Точилин осужден за злоупотребления. Облсуд, рассмотрев апелляционные жалобу и представление на его трехлетний приговор, ужесточил наказание до пяти лет лишения свободы в колонии общего режима Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев В августе экс-глава администрации Старооскольского горокруга и экс-руководитель белгородского филиала «Газпрома» Александр Сергиенко приговорен к 12 годам колонии строгого режима, 20 млн руб. штрафа и десятилетнему запрету на работу в органах власти. Суд установил, что он получил от предпринимателей Владимира Глазкрицкого и Дениса Гринякина услуги и имущество на 31 млн руб. за помощь их бизнесу, в том числе за получение госконтрактов Фото: пресс-служба Весной Промышленный райсуд Курска назначил окончательное наказание экс-главе Белгородского района Белгородской области Анатолию Попкову. Он признан виновным в получении взятки в особом крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему назначено 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима, а также штраф в размере 62 млн руб. с лишением с правом на восемь лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Суд в Воронеже завершил рассмотрение уголовного дела о продаже коммерсантам бомбоубежищ. Из четырех подсудимых приговор вынесен одному — обвиненному во взяточничестве бывшему руководителю местной структуры Росимущества, отвечающему за эксплуатацию объектов гражданской обороны, Аркадию Гончарову. Он получил шесть лет колонии строгого режима Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Верховный суд смягчил приговор одному из участников курской преступной группировки «криминального лидера» Дмитрия Волобуева, обвиняемого в убийствах, поджоге и попытке мошенничества. Суд снизил наказание экс-начальнику городского УМВД Николаеву Зайцеву (на фото) с девяти до 8,5 лет лишения свободы в связи с изданием нового закона, улучшающего положение осужденного Фото: МВД Советский райсуд Орла приговорил владельца белгородского подрядчика «Ремспецмост» Александра Молчанова к трем годам и десяти месяцам колонии общего режима за участие в хищении 76,5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при ремонте и реконструкции орловских мостов. Как установил суд, в 2019–2021 годах члены организованной группы, в которую входил Молчанов, похитили бюджетные средства, выделенные на реконструкцию Красного моста в Орле (на фото — до реконструкции, в 2019 году) и моста в Ливенском районе Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев 2-й Западный окружной военный суд приговорил экс-сотрудницу правительства Белгородской области Викторию Шинкарук (на фото) и ее знакомого Александра Холодкова к 21 году лишения свободы. В прениях прокурор просил признать фигурантов виновными в незаконном обороте взрывчатых веществ, контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, участии в террористическом сообществе, приготовлении к теракту и незаконному изготовлению взрывчатки Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Коминтерновский райсуд Воронежа приговорил бывшего вице-мэра Юрия Бавыкина и его экс-подчиненную во времена работы в управе Коминтерновского района Светлану Васькову к десяти и пяти годам колонии общего режима соответственно. Суд посчитал доказанным семь эпизодов крупного и два эпизода особо крупного мошенничества — бывшие чиновники перед выборами в 2020 году получили от кандидатов в депутаты городской и областной дум почти 7 млн руб. за помощь, но ничего не сделали. Юрий Бавыкин также признан виновным в превышении должностных полномочий Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Зимой Воронежский облсуд смягчил приговор 59-летнему экс-депутату облдумы от «Единой России» Сергею Почивалову (на фото), который в середине года получил пять лет колонии общего режима со штрафом в 800 тыс. руб. за мошенничество (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Почивалову наказание снижено до трех лет колонии, второму подсудимому Александру Чубу, который получил три с половиной года колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб.,— до двух лет Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Коллегия Липецкого облсуда оставила без изменения приговор экс-начальнику УИЗО Липецкой области Ольге Крючковой, ее бывшему заму Михаилу Бакланову и адвокату Владимиру Писаренко. Ольге Крючковой за получение крупной взятки было назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на 9,5 лет со штрафом в размере 50 млн руб., ее экс-заместителю и бывшему председателю департамента градостроительства и архитектуры Липецка Михаилу Бакланову, а также адвокату Владимиру Писаренко, которые обвинялись в посредничестве во взятке, было назначено по 8 лет колонии строгого режима и по 15 млн руб. штрафа Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев Ленинский райсуд Воронежа заочно признал 53-летнего местного арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева виновным в трех эпизодах растраты (ч.4 ст. 160 УК РФ) и назначил ему наказание в виде девяти лет колонии общего режима. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента экстрадиции либо задержания осужденного на территории РФ Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Бывший глава администрации Вейдлевского района Белгородской области Александр Алексеев получил три года колонии общего режима и двухлетний запрет на занятие должности в органах власти за превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) Фото: Коммерсантъ / Администрация Вейделевского района Старооскольский горсуд признал бывшего заместителя главы администрации городского округа — начальника департамента имущественных и земельных отношений Зинаиду Анпилову виновной в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ей назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 19 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Соцсети Зинаиды Анпиловой В марте Первый кассационный суд общей юрисдикции смягчил приговор белгородскому предпринимателю и бывшему депутату Сергею Фуглаеву, получившему 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 900 тыс. руб. за мошенническое возмещение 240 млн руб. налогов (ч.4 ст.159 УК РФ). Из его приговора исключен запрет занимать руководящие должности в коммерческих и иных организациях на 2 года и 6 месяцев Фото: Коммерсантъ / oskolregion.ru Заместитель главы администрации Тамбова Юрий Зарапин. Весной Ленинский райсуд Тамбова вынес приговор по делу о коррупции в дирекции городских дорог Тамбова, ключевым фигурантом которого стал 35-летний бывший вице-мэр Юрий Зарапин. Он признан виновным в мошенничестве (ч.3 и 4 ст. 159 УК РФ), ему назначено три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима Фото: Коммерсантъ / Официальный сайт Администрации города Тамбова Смотреть

Сергей Толмачев