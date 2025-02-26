Белгородскую экс-чиновницу снова приговорили к реальному сроку за взятку
Белгородский облсуд пересмотрел в апелляционном порядке приговор Старооскольского горсуда, который назначил 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима и штраф в 19 млн руб. бывшему заместителю главы администрации городского округа — начальнику департамента имущественных и земельных отношений Зинаиде Анпиловой. Как сообщили в прокуратуре региона, приговор оставлен в силе.
Уголовное дело о взятке против Анпиловой (ч. 6 ст. 290 УК РФ) было возбуждено региональным управлением Следственного комитета России на основании материалов УФСБ. В суде было установлено, что в 2020 году чиновница получила от гендиректора «Стройинжиниринг» Анны Ульяновой взятку в виде квартиры стоимостью порядка 3,8 млн руб. за «общее покровительство по службе». На стадии предварительного расследования Анпилова вину признавала.
После вынесения приговора в Старооскольском горсуде Белгородский облсуд отменил приговор и отпустил Анпилову из-под стражи. Прокуратура подала кассационное представление, которое было удовлетворено, а дело возвращено на новое рассмотрение.
Зинаида Анпилова работала заместителем главы администрации Старооскольского горокруга при Александре Сергиенко, который руководил городом 2018–2021 годах. В прошлом году он получил 11 лет и 9 месяцев колонии строгого режима и 20 млн руб. штрафа за взятку.