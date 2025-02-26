Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который находится в РФ с государственным визитом. Лидеры обсудили товарооборот стран, который в прошлом году увеличился на 10%, а также гуманитарные связи, включая интерес бисайской молодежи к получению образования в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Правда, торгово-экономические связи между нашими странами, безусловно, нуждаются во внимательном отношении с обеих сторон. Очень рассчитываю, что нам удастся договориться о том, чтобы они набирали все-таки обороты. Здесь есть хорошие заделы и хорошие возможности: многие наши компании проявляют растущий интерес к работе на вашем рынке»,— сказал Владимир Путин на встрече.

Умару Сисоку Эмбало обратил внимание, что в 2025 году отмечается 52-я годовщина со дня установления дипломатических отношений России и Гвинеи-Бисау. «Мы благодарим Вас за то, что Вы повысили квоту для наших военных, для полицейских, для наших студентов, обучающихся в Российской Федерации. Некоторые компании также заинтересованы в развитии отношений с Гвинеей-Биссау. Мы надежные партнеры»,— отметил президент западноафриканской республики.

23 января Владимир Путин провел телефонный разговор с Умаром Сисоку Эмбало, обсудив двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях. В ходе визита в Москву президент Гвинеи-Бисау возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, а затем провел переговоры в Кремле в расширенном и узком составах.

Лусине Баласян