«Ласточку» из Сочи в Абхазию продлят до Сухума

Электропоезд «Ласточка», выполняющий рейсы между Сочи и Гагрой, 27 февраля протестирует продленный маршрут до Сухума, увеличив протяженность пути на 80 км. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Абхазской железной дороги (АЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным АЖД, тестовый рейс позволит определить окончательный график движения, который будет согласован с железнодорожными властями Абхазии. Ожидается, что поезд из Сочи сделает 12 остановок перед прибытием в столицу республики.

График пока не утвержден, но предварительно «Ласточка» будет отправляться из Сочи в 08:50 с 12 остановками по маршруту. Обратный рейс из Сухума намечен на 15:42, с восьмью промежуточными остановками.

Маршрут Сочи — Гагра был запущен в июне 2023 года после соглашения между АЖД и ОАО «Российские железные дороги». Первый рейс состоялся 8 июня того же года.

Вячеслав Рыжков