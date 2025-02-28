Конструктивная мечта

Матрена Васекина живет в Саратове с мамой и младшим братом. У девочки тяжелый сколиоз, она страдает от постоянной боли в спине, ей трудно дышать, часто кружится голова. Ни массаж, ни лечебная физкультура, ни жесткий корсет не помогают. Матрена сейчас быстро растет, искривление усиливается и уже достигло 4-й степени. Нужна срочная операция, которую московские хирурги готовы провести по новой технологии. Но операция и специальная металлоконструкция для нее стоят очень дорого. Матрениной маме трудно даже вообразить себе такие деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раньше Матрена мечтала быть художником, училась в художественной школе. Но теперь радость творчества неизбежно нарушает боль в спине

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Раньше Матрена мечтала быть художником, училась в художественной школе. Но теперь радость творчества неизбежно нарушает боль в спине

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

В январе у Матрены был день рождения.

— Ничего, говорит, мне не надо, никаких подарков! Самый лучший подарок был бы — операция. Очень больно, мама, я очень устала,— рассказывает Элла, мама Матрены.

Подростку и так живется непросто. Меняется тело, часто меняется настроение, появляется много вопросов: кто я, кем стану, как буду жить, когда совсем вырасту? Еще тяжелее принять перемену, когда ты всегда была здоровой, а потом вдруг заболела. А Матрена не просто была здоровой, но еще и очень активной: занималась спортивной акробатикой, гоняла на коньках вместе с братом-хоккеистом и никак не ожидала, что однажды ей станет очень больно ходить и даже тяжело сидеть.

В 12 лет Матрена пожаловалась на боль в шее. Врач посоветовал спать на ортопедической подушке. Но боль не проходила, девочка начала сутулиться, все труднее было сидеть на уроках в школе. Рентген показал грудопоясничный сколиоз 2–3-й степени. Все рекомендации врачей девочка выполняла неукоснительно. Но ни лечебная гимнастика, ни массаж, ни специальный корсет не помогали. Матрена стремительно росла, и искривление не менее стремительно увеличивалось. Левое плечо стало заметно выше правого, боли усилились, деформированная грудная клетка сдавливала легкие, дышать становилось все тяжелее. Врачи признали, что консервативное лечение неэффективно, нужна операция.

Раньше Матрена мечтала быть художником. С десяти лет ходила в художественную школу, участвовала в городских конкурсах. На занятиях прилежно рисовала карандашами гипсовые фигуры, кувшины и вазы, натюрморты и цветы. Но девочке хотелось скорее начать писать маслом. Это вкусно — краска ложится на холст, как сливочное масло на ломоть свежего хлеба. Это ярко — краски смешиваются под мастихином, создавая самые необычные сочетания цветов. Вот только теперь к радости творчества неизбежно примешивается боль в спине.

— Бывает, придет из школы, возьмется за мастихин, примерится к холсту... а рисовать сил нет, и голова кружится. Надо скорее лечь: когда лежишь, не так больно,— рассказывает Элла.

Раньше Матрена часто спрашивала: «Наверное, я теперь не смогу быть художником? Или смогу? Ведь лежа тоже можно рисовать?»

А потом перестала спрашивать, замкнулась, спряталась в мешковатую одежду, как улитка в раковину, часто плакала.

Матрена почти сдалась, а вот ее мама — нет. Она отчаянно искала варианты лечения, нашла в интернете информацию о столичной клинике, в которой с успехом применяются передовые методы лечения сколиоза, и отвезла дочь на консультацию. К этому моменту сколиоз у Матрены уже достиг 4-й степени. Девочку тщательно обследовали, и хирург сказал, что готов прооперировать ее с использованием новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая будет корректировать деформацию позвоночника и при этом сохранит его подвижность — ведь Матрена еще растет. Кроме того, технология эта достаточно щадящая: операция не требует рассечения мышц спины, восстановление происходит быстрее, и уже через шесть недель девочка сможет жить нормально и двигаться без боли. Но поскольку искривление стремительно усиливается, операцию нужно провести как можно быстрее.

— После поездки в Москву Матрена будто ожила. Начала читать в интернете об операциях по такой методике, узнала все подробности, прочитала отзывы пациентов, которым уже установили гибкую конструкцию,— рассказывает Элла.— Вот уже несколько месяцев, можно сказать, живет надеждой и мечтой.

Но пока эта мечта для Матрены недостижима, потому что стоит операция больше двух миллионов рублей. Таких денег у ее мамы нет.

— Вот если бы я уже стала художником, можно было бы продать мои картины и заплатить за операцию,— размышляет девочка.— Но я еще только учусь.

Для спасения Матрены Васекиной не хватает 874 132 руб. Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Матрены грудопоясничный сколиоз 4-й степени, прогрессирующая форма. Консервативное лечение не дало желаемого результата. Учитывая быстро увеличивающуюся деформацию позвоночника, проявления дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, а также усиливающийся болевой синдром, девочке требуется незамедлительное хирургическое лечение с использованием новой технологии VBT. Она устранит искривление, сохранив подвижность позвоночника. Уйдут боль, восстановится правильная осанка, Матрена сможет вести активный образ жизни». Стоимость операции 2 117 132 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 700 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 500 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 43 тыс. руб. Не хватает 874 132 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Матрену Васекину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Матрены — Эллы Юрьевны Васекиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Оксана Пашина, Саратовская область