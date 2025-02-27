Автогражданка уходит в лето

Запуск автоматической рассылки уведомлений водителям, у которых нет ОСАГО, переносится как минимум на конец июня. Такие уведомления планировалось рассылать через портал госуслуг: систему анонсировали страховщики. Причиной переноса стали межведомственные споры, выяснил “Ъ”. Минцифры считает, что нужно «существенно» доработать ведомственную систему. Для этого, возможно, потребуется дополнительное финансирование. В МВД говорят, что водители, которые купили ОСАГО, но все равно получили уведомление, должны иметь возможность сообщить государству об ошибке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сейчас ОСАГО проверяют инспекторы ГИБДД: штраф за отсутствие полиса составляет 800 руб., за повторное нарушение — 3–5 тыс. руб. (состав за повторность введен с 1 января 2025 года). Страховщики более десяти лет добиваются запуска системы автоматической проверки страховки через камеры. В МВД готовы запустить сервис не раньше октября 2026 года — нужно модернизировать полицейскую систему «Паутина», к которой подключены все дорожные комплексы. Несмотря на это, многие СМИ и блогеры регулярно сообщают, что проверка ОСАГО по камерам начнется якобы с 1 марта 2025 года. В действительности это не так: эта дата обсуждалась лишь в качестве ориентировочной в ходе дискуссий в правительстве осенью 2024 года.

Параллельно с этим ведомства пытались договориться о запуске временной схемы: проверять ОСАГО у автовладельцев, получивших штраф в электронном виде на единый портал государственных услуг (ЕПГУ), и рассылать им автоматические уведомления о необходимости купить страховку. Но и эту систему запустить оказалось не просто, следует из переписки министерств, с которой ознакомился “Ъ”.

Провести такой эксперимент правительство РФ 3 декабря 2024 года поручило Минфину, Минцифры, МВД и ЦБ. Основанием для его запуска должно стать распоряжение правительства, готовить которое поручили Минфину. Ведомство проект подготовило и направило на согласование. У ЦБ возражений не возникло, а вот в Минцифре сказали, что для запуска эксперимента требуется «существенная доработка» ЕПГУ, в связи с чем нужно представить финансово-экономическое обоснование проведения «пилота» и оценить анализ расходов федерального бюджета на эти цели. Кроме того, нужно определить порядок обмена информацией с «Национальной страховой информационной системой» (НСИС; хранит данные обо всех полисах ОСАГО).

Свои возражения представило и МВД. Там считают, что на портале госуслуг должна быть форма обратной связи, чтобы автовладелец, получивший уведомление, мог подтвердить или опровергнуть наличие у него полиса ОСАГО. В МВД, по данным “Ъ”, считают, что механическая рассылка сообщений без обратной связи не имеет смысла: нужно собирать отзывы водителей и оценивать корректность данных в НСИС. Это важно сделать перед тем, как запускать систему привлечения к ответственности с камер, считают в ведомстве.

Ситуация, по данным “Ъ”, обсуждалась на совещании в ЦБ 13 февраля. На данный момент Минфин просит еще четыре месяца (до 30 июня) для согласования позиций, разработки и внесения в правительство нового документа. На этот же срок откладывается и запуск «пилота» по проверке страховки.

В пресс-службе Минфина “Ъ” подтвердили, что подготовили «нормативный акт, регламентирующий процедуру эксперимента». «Эксперимент будет запущен после согласования,— говорят в министерстве.— Основная цель эксперимента — подготовить автовладельцев к удаленному выявлению нарушений (без проверки инспектором ГИБДД) и минимизировать число автовладельцев, которые пользуются автотранспортом без полиса ОСАГО». В Минцифре “Ъ” сообщили, что «участвуют» в обсуждении документа, но «говорить сейчас о том, каков будет функционал в итоге и какие затраты это повлечет, пока преждевременно».

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) считают, что экспериментальный режим должен заработать как можно быстрее, потому что без ОСАГО, по оценкам союза, ездят до 10% автовладельцев. При ДТП, виновником которого стал водитель без полиса, потерпевший вынужден обращаться в суд, напоминают в РСА. «Важно, чтобы при наступлении страхового случая у обоих участников были полисы,— говорят в союзе.— Эксперимент может стать и инструментом выявления мошенников, которые продают поддельные страховки». Глава НСИС Николай Галушин вчера заявил, что система готова к информационному обмену с ЕПГУ, заметив, что дискуссии ведутся вокруг его «технологических деталей».

Из-за споров РСА с ГИБДД сроки запуска полноценной проверки полисов с вынесением штрафов будут сдвигаться еще не раз, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он опасается, что уведомления на ЕПГУ многие водители могут воспринять как аналог штрафа, поэтому их рассылка должна быть оформлена законодательно (например, изменениями к КоАП). «Проблему отсутствия ОСАГО у 10% водителей надо решать в любом случае,— резюмирует Антон Шапарин.— Но сейчас многие не покупают ОСАГО, потому что не видят в этом ценности: выплаты никакой ремонт толком не покрывают».

Иван Буранов