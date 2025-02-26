Интернету продумывают паспортный контроль

В России снова заговорили о подтверждении возраста в интернете. Предложение ввести законодательный регламент на этот счет содержится в ежегодном докладе омбудсмена Татьяны Москальковой. Она отметила, что сейчас контент для взрослых доступен любому человеку, который поставит галочку, тем самым подтвердив, что ему исполнилось 18 лет. До этого ограничить выход в интернет несовершеннолетним предлагала депутат Нина Останина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Возможно ли это на практике? Гендиректор оператора по обработке персональных данных «Системы управления идентификацией» Светлана Белова говорит, что инструменты для этого есть: «Некоторые бизнес-порталы, например, просят указать дату рождения, которую можно проверить, или даже ввести паспортные данные, чтобы все вместе проверить: номер документа, ФИО, дату рождения. В таком случае можно сопоставить валидность данных паспорта с датой рождения того, кто заявляет. Вопрос только в производительности государственных информационных систем для того, чтобы обслуживать все бизнесы, которые требуют подтверждения возраста, включая соцсети, порталы с полезным или вредным контентом и так далее.

Вот в этом месте может быть загвоздка так же, как она возникает с любыми другими сервисами, в которых подтверждение возраста необязательно. Не все компании могут получить доступ к этим инструментам. По регламенту, это доступно банкам, операторам связи, и в каких-то "пилотах" их используют. Но, учитывая, что государство у нас потихонечку движется в сторону всех возможных способов идентификации, аутентификации и авторизации, я думаю, что в обозримой перспективе это случится».

Дискуссии о подтверждении возраста в интернете ведутся во многих странах. В некоторых эти меры были реализованы, например, подобные требования существуют в Германии, хотя сайты со взрослым контентом сами могут решать, как именно верифицировать пользователей. А вот в Великобритании из-за опасений по поводу приватности от таких мер отказались. О том, с какими рисками связана идентификация и можно ли их избежать, рассуждает академический директор Moscow Digital School Роман Янковский:

«Это можно гипотетически реализовать и без того, чтобы государство знало, на какие сайты вы ходите и какой алкоголь покупаете. Технологически есть такая возможность.

Но в том контексте, в котором мы сейчас находимся, скорее это именно какая-то верификация через "Госуслуги". Она потребует изменений в законодательстве и, конечно, даст государству больше данных о том, где пользователи авторизуются, регистрируются и так далее. Для бизнеса же это, безусловно, дополнительные затраты, но обычно такие системы работают через некую универсальную интеграцию. В моменте это могут быть какие-то затраты, но небольшие. Здесь, скорее, вопрос процессов. У пользователя может появиться выбор: зайти на сайт, например, где есть авторизация через "Госуслуги", или воспользоваться сайтом, на котором ничего не нужно вводить. В этом случае российские площадки могут переживать из-за того, что люди уйдут к зарубежным конкурентам, пока они еще доступны в стране. Но на самом деле ведь авторизация только может начаться с "18+". Есть много возрастных категорий. Сегодня "18+", завтра "16+" или "12+". Чтобы человеку проверить, что ему 12 лет уже исполнилось, тоже может понадобиться регистрация. Это ящик Пандоры с бесконечными вложениями».

В 2023 году глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что обязательная идентификация для входа в интернет не обсуждается. А в думском комитете по информационной политике сегодня заявили, что реализовать такую систему будет сложно, и добавили, что оградить детей от деструктивного контента будет по силам их родителям.

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Илья Сизов